Bilans zdrowia dziecka to bardzo ważne badania okresowe, które mogę wykryć ewentualne choroby i nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Kiedy należy zgłosić się na bilans dziecka i jak się przygotować? Sprawdź, na czym dokładnie polega bilans zdrowotny i dlaczego jest taki ważny.

Na czym polega bilans zdrowotny?

Bilans zdrowotny to kompleksowe, okresowe badania zdrowia dziecka do 18 roku życia. Podczas badań lekarz ocenia rozwój fizyczny i psychiczny. Badane są takie cechy rozwoju jak wzrost, waga, wzrok słuch czy mowa, a także sprawność układu ruchu. Bardzo ważna jest również ocena stanu uzębienia, zarówno zębów mlecznych, jak i stałych.

Bilans dziecka nie jest obowiązkowy, lecz jego wykonanie jest zalecane. Z kolei lekarz ma go obowiązek wykonać, jeśli rodzice dziecka zgłoszą się do niego z taką prośbą. Niestety rodzice niekiedy nie przywiązują wagi do regularnego badania swojej pociechy. Trzeba pamiętać, że badania okresowe to najlepszy sposób na wykrycie ewentualnych schorzeń czy nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Kiedy należy zrobić bilans dziecka?

Pierwszy bilans dziecka, tzw. bilans zerowy noworodka wykonuje się w ciągu pierwszych 4 dób od narodzin. W tym momencie sprawdza się czy dziecko nie ma jakiejś wady wrodzonej oraz czy nie nastąpiły czynniki podczas porodu, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój dziecka.

Następnie wykonywany jest bilans rocznego dziecka, należy się na niego zgłosić po zakończeniu 12 miesiąca życia.

Kolejne badania okresowe wykonuje się w 2., 4., 6., 10., 14,. 16. i 18. roku życia. Badania w ramach bilansu zależą od wieku dziecka. Do 6 roku życia lekarze oceniają przede wszystkim rozwój psychoruchowy pacjenta, w czasie następnych bilansu zwracana jest również uwaga na rozwój płciowy.

Jak przygotować się do bilansu?

Podczas bilansu rodzic powinien mieć całą dokumentacje medyczną dziecka oraz książeczkę zdrowia. Warto również przygotować odpowiedzi na pytania dotyczące przebytych chorób oraz szczepień profilaktycznych, które padną podczas wizyty.

Bilans zdrowotny dzieci i młodzieży - dlaczego warto je robić?

Badania bilansowe dziecka to świetna profilaktyka, dzięki której można wykryć ewentualne schorzenia czy nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Niestety jedynie około 70% bierze udział w profilaktycznych badaniach zdrowotnych. Rodzice zazwyczaj zapisują dzieci na bilans w pierwszych latach życia, wśród nastolatków jest to praktyka sporadyczna. To właśnie okres młodzieńczy jest najbardziej newralgiczny do kształtowania się wad postawy.