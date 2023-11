Biedronka azjatycka, inaczej arlekin to owad, którego ugryzienie może powodować reakcje alergiczną. Październik i listopad to okres największej plagi biedronek, setkami pojawiają się na oknach, parapetach, futrynach i szukają schronienia na zimę. Jakie są objawy ugryzienia biedronki azjatyckiej i dlaczego jest tak niebezpieczna? Sprawdź, jak pozbyć się biedronek z domu.

Jak wygląda biedronka azjatycka?

Biedronki azjatyckie najczęściej mają pancerz w kolorze żółtym, pomarańczowym lub czerwonym, a niekiedy czarnym. Owady osiągają długość od 5 do 8 mm. Ich charakterystyczną cechą, która odróżnia je od polskich biedronek, jest ilość kropek na pancerzu. Powszechnie występujące na terenie Polski chrząszcze mają siedem kropek, z kolei biedronki azjatyckie mogą ich mieć nawet 23.

Biedronki azjatyckie - gdzie występują?

Biedronki w okresie jesienno-zimowym poszukują schronienia przed zimnem. Najczęściej zimują pod ziemią lub pod korą drzew, a niekiedy również w dziuplach dla ptaków. Zdarza się jednak, że na miejsce legowiska wybierają sobie domy, najczęściej chowają się we framugach okiennych i futrynach. Biedronki azjatyckie są bardzo ekspansywne, czyli bardzo szybko zwiększają swój zasięg. W jednym miejscu może się ich pojawić aż kilkaset, jednak czasami w naszych wnętrzach pojawiają się jedynie pojedyncze sztuki.

Biedronka azjatycka - objawy ukąszenia

Ugryzienie biedronki azjatyckiej pozostawia na skórze czerwony, swędzący odczyn. Razem z ugryzieniem mogą się pojawić objawy alergiczne, takie jak:

Biedronka azjatycka - dlaczego jest taka niebezpieczna?

Owady wytwarzają groźne alergeny, dlatego ich ukąszenie może powodować reakcję alergiczną. Zazwyczaj jest to jedynie swędzenie i pieczenia miejsca po ugryzieniu, niekiedy jednak może się skończyć poważnymi problemami z oddychaniem.

Zostały odnotowane przypadki dzieci, które po ekspozycji na hemolimfę biedronki, miały niezwykle ostrą reakcję alergiczną. Doprowadziło to do silnego obrzęku naczynioruchowego twarzy i niezbędna była pomoc oddziału ratunkowego.

Jak pozbyć się biedronki azjatyckiej?

Biedronki azjatyckie nie są odporne na niskie temperatury. Poszukują one ciepłego i bezpiecznego miejsca do przezimowania, przez co często są niechcianym gościem w naszych domach. Najlepszym sposobem na ochronę naszego domu przed groźnym biedronkami jest założenie moskitiery na okna i drzwi balkonowe.

Jeśli owady dostały się do naszego domu, powinniśmy je jak najszybciej odkurzyć. Po dokładnym odkurzeniu pomieszczenia, należy jak najszybciej wyrzucić worek z biedronkami do kosza na śmieci i wynieść worek z domu.