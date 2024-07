Pokrzywka to jedna z najczęstszych chorób skóry człowieka. Występuje u około 25% ludzi. Pokrzywka objawia się wykwitami o różnej wielkości i umiejscowieniu na powierzchni ciała. Zazwyczaj ustępuje po kilku godzinach, może jednak przybrać postać przewlekłą.

Przyczyny wystąpienia pokrzywki

Pokrzywka może wystąpić raz lub trwać przez lata. Znane są trzy typy przyczyn jej wystąpienia: alergiczne, fizykalne i toksyczne (czyli niealergiczne). Powstaje jako wynik uczulenia na pożywienie (na przykład truskawki, orzechy, ryby), kosmetyki, słońce lub konserwanty zawarte w produktach żywnościowych oraz leki (penicylinę i jej pochodne). Pokrzywkę niealergiczną może wywołać stres, wysiłek fizyczny lub zmiana temperatury. Pokrzywka może towarzyszyć innym chorobom, na przykład AIDS czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B i C. Z jej powstaniem związany jest wzrost poziomu histaminy we krwi prowadzący do rozszerzenia się naczyń krwionośnych i przedostania się płynu z naczyń do skóry właściwej. Pokrzywka jest jedną z najczęstszych chorób skóry u człowieka, występuje u ¼ populacji, niezależnie od wieku.

Jak wyglądają bąble pokrzywkowe?

Pokrzywka jest wysypką, która może przypominać tę towarzyszącą poparzeniu pokrzywą (stąd też wzięła się nazwa choroby). Objawia się twardymi wykwitami, tzw. bąblami pokrzywkowymi. Bąble o różnej wielkości (zazwyczaj kilkunastu milimetrów) i kształcie mają kolor porcelany lub różowy i gładką powierzchnię. Wyrastają ponad powierzchnię skóry i mają wyraźnie zaznaczone granice. Pokrzywka może też przybrać postać czerwonej i rozległej plamy. Zmiany skórne mogą występować tylko w jednym lub kilku miejscach, mogą też pokryć całe ciało chorego. Wysypce towarzyszy nieprzyjemne swędzenie i pieczenie, które ustępuje po kilku bądź kilkunastu godzinach. Pokrzywka nie pozostawia śladów na skórze. Ulgę przyniosą zimne okłady lub kompresy z soku z cebuli. Pomoże też smarowanie miejsc objętych zmianami kremem nawilżającym.

Czasami pokrzywka może utrzymywać się kilka tygodni, nawet do 1,5 miesiąca. Z kolei jej długotrwała postać może trwać lata. Pokrzywka przewlekła częściej ma niealergiczny charakter. Wówczas wysypka występuje razem z opuchlizną, która dotyka głębszych partii skóry. Obejmuje ona dłonie i stopy, a także język i twarz. Jeżeli opuchlizna dotknie krtani, może dojść do problemów z oddychaniem, co może doprowadzić do zagrożenia życia człowieka.