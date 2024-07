Rozpoznanie autyzmu wysokofunkcjonującego

Termin autyzm wysokofunkcjonujący (HFA) dotyczy osób, które chorują na autyzm, ale dobrze odnajdują się w społeczeństwie. Autyzm to zaburzenie rozwojowe, którego nie da się zupełnie wyleczyć. Nie ma również badań, dzięki którym można by postawić jednoznaczną diagnozę. Czynniki, które w pierwszych latach życia powinny zaniepokoić rodziców, to: niewypowiadanie słów przez dziecko, które ma 18 miesięcy, brak reakcji na swoje imię, niesygnalizowanie potrzeb, izolowanie się, znikoma komunikacja niewerbalna. Najogólniej, można powiedzieć, że dziecko interesuje się bardziej przedmiotami niż ludźmi.