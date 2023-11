Picie alkoholu w święta – choć wzbudza kontrowersje ze względów religijnych – w symbolicznych ilościach jest zalecane, bo poprawia trawienie. Kiedy pochłaniamy ciężkie potrawy, żołądek potrafi odmówić posłuszeństwa. Wtedy z pomocą przychodzi lampka wina albo… kieliszek nalewki pomarańczowej.

Z badań CBOS przeprowadzonych w 2010 roku wynika, że blisko 62% Polaków stawia alkohol na świątecznym stole. Jeszcze więcej za najważniejsze w Bożym Narodzeniu uważa spędzenie czasu z rodziną na wspólnym biesiadowaniu.

Tradycje związane z serwowaniem alkoholu na święta

Co prawda nie ma oficjalnego zakazu picia alkoholu w święta, ale Kościół przestrzega przed stawianiem butelki na honorowym miejscu wigilijnego stołu, by spotkanie rodzinne przebiegało w atmosferze godnej obchodów pamiątki narodzin Chrystusa. Od najdawniejszych czasów uczty świąteczne miały funkcję rytualną – ludzie gromadzili się, by podziękować za dobre zbiory i zapewnić sobie przetrwanie zimy w dostatku. Przedwieczne wierzenia związane z pokarmami ugruntowały symbolikę 12 potraw wigilijnych. Do picia w Boże Narodzenie prócz wina – silnie związanego z chrześcijaństwem – serwowano trunki z dodatkiem cytrusów i przypraw korzennych, które kojarzyły się z Bliskim Wschodem, gdzie położna jest Jerozolima, a poza tym były towarami luksusowymi. W Wielkiej Brytanii powstała tradycja przygotowywania specjalnego alkoholu świątecznego wassail (grzańca z cydru). Chodzenie od domu do domu ze śpiewem na ustach i z gorącą misą tego napoju zapoczątkowało zwyczaj kolędowania. W Polsce w tym czasie królowały nalewki świąteczne (dawniej: koriały) i likiery – moda na nie przywędrowała do kraju wraz z królem Henrykiem Walezym. Ich receptury przekazywane były z pokolenia na pokolenie.

Likier cynamonowy – przepis

Tym, co daje namiastkę staropolskich czasów, a jednocześnie dzięki doskonałemu aromatowi kojarzy się ze świętami, jest likier cynamonowy. Aby zrobić go samodzielnie, nie potrzeba wiele czasu ani wysiłku.

Składniki:

laska cynamonu,

2 goździki,

łyżeczka mielonej kolendry,

250 ml wódki,

125 ml brandy,

½ szklanki cukru,

½ szklanki wody,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Cynamon, goździki i kolendrę przez 2 tygodnie maceruj (namaczaj) w mieszance wódki i brandy.

Z wody, cukru i soku z cytryny przygotuj syrop: zagotuj wodę, po czym wsyp do niej cukier i doprowadź do ponownego wrzenia; dodaj sok z cytryny i wystudź.

Alkohol odfiltruj, wymieszaj z syropem cukrowym i odstaw na tydzień, po czym delektuj się smakiem likieru cynamonowego.

Nalewka pomarańczowa – przepis

Wśród nalewek świątecznych króluje pomarańczowa – nie tylko dlatego, że zima w Polsce to sezon na cytrusy, lecz także z powodu właściwości zdrowotnych pomarańczy, które są źródłem błonnika i stymulują procesy trawienia.

Składniki:

litr spirytusu,

7 pomarańczy,

6 goździków,

szklanka miodu,

szklanka wody,

30 g świeżego imbiru.

Sposób przygotowania:

