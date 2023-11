1 z 6

Pamiętacie Aleksandrę Nizio? Zwyciężczyni piątej edycji "The Voice of Poland" w 2014 roku zachwycała głosem w muzycznym talent-show Telewizji Publicznej. Teraz młoda artystka znowu próbuje podbić muzyczny rynek swoim singlem "Kuloodporna". Aleksandra Nizio zaledwie kilka dni temu pochwaliła się teledyskiem do najnowszej piosenki. Przy okazji możemy zobaczyć, jak Ola zmieniła się przez ostatnie cztery lata! Gwiazda "The Voice of Poland" schudła 33 kilogramy i teraz chętnie podkreśla zgrabną figurę!

Zobacz, jak po wielkiej metamorfozie wygląda Aleksandra Nizio i posłuchaj jej najnowszego singla!

