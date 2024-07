Wiele dziewczyn zastanawia się, jak rozkochać w sobie chłopaka. Wbrew pozorom nie wymaga to skomplikowanej wiedzy z zakresu psychologii miłości. Czasami wystarczy przyjąć odpowiednią postawę i odpowiadać na potrzeby drugiej osoby. Niezbędne są jednak: uśmiech, spontaniczność i oryginalność.

Reklama

Czasami miłości trzeba pomóc. Gdy czujesz, że spotkałaś „tego jedynego” i jesteś tuż przed randką, przygotuj się do niej, by rozkochać w sobie mężczyznę:

1. Bądź sobą – zbyt spięta lub zdenerwowana bardziej odstraszasz niż przyciągasz. Wiedz, że to może być osoba, która spędzi z tobą wiele lat i wcześniej czy później pozna ciebie taką, jaka jesteś.

Zobacz także

2. Bądź optymistyczna – optymistyczne, pełne energii osoby częściej przyciągają do siebie innych, którzy są ciekawi ich poznania. Naukowo udowodniono, że uśmiechnięta, rozpromieniona twarz kobiety jest o wiele bardziej atrakcyjna dla mężczyzn niż smutna i bez wyrazu.

3. Bądź oryginalna – zaskocz go czymś, mówiąc na przykład o sobie coś, czego się nie spodziewa. Nie chodzi o wymyślanie czegoś na swój temat, aby dobrze wypaść. Ale o wyznanie, które go zaintryguje i sprowokuje do chęci poznania cię lepiej.

4. Bądź słuchaczem – mężczyźni wbrew pozorom lubią dużo opowiadać. Nie przerywaj mu, słuchaj uważnie i zadawaj pytania. Gdy zauważy, że jest to dla ciebie ważne, poczuje się komfortowo w twoim towarzystwie.

5. Daj mu swobodę – jest to jedna z najważniejszych wskazówek, nie bez powodu pozostawiona na sam koniec. Wcześniejsze porady odnoszą się wyłącznie do ciebie, teraz zobacz, co odnosi się do niego. Gdy chłopak, na którym ci zależy, będzie spontaniczny, nieskrępowany i widocznie zadowolony z kontaktu z tobą, to z dużą dozą prawdopodobieństwa zareaguje pozytywnie na twoje zachowanie.

Najważniejsze, abyś czuła się swobodnie, wtedy on odpowie tym samym. Pierwsze randki niosą ze sobą nerwy i chęć wypadnięcia jak najbardziej korzystnie przed osobą, na której ci zależy. Zaufaj sobie i swojej intuicji, a wtedy na pewno wypadniesz dobrze.