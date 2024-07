Infekcjami intymnymi, które najczęściej występują u mężczyzn, są stany zapalne cewki moczowej, prostaty i najądrza. Do tej grupy należą też choroby weneryczne, np. rzeżączka oraz kiła.

Reklama

Infekcje intymne u mężczyzn najczęściej wynikają z braku higieny osobistej lub powstają poprzez kontakt seksualny z osobą zakażoną. Nieleczone prowadzą do groźnych powikłań, np. bezpłodności, porażenia mózgowego, a nawet śmierci. Niektóre dolegliwości nie dają żadnych objawów, zatem warto przynajmniej raz w roku odwiedzać urologa.

1. Zapalenie cewki moczowej

Zapalenie cewki moczowej u mężczyzn to częsta przypadłość. Objawia się uczuciem dyskomfortu podczas oddawania moczu. Cewka moczowa (położona na końcu penisa) boli, piecze i swędzi. Ujście cewki moczowej w stanie zapalnym jest mocno zaczerwienione, czasem wycieka z niego ropa. Chory musi korzystać z toalety nawet kilkadziesiąt razy dziennie.

Zobacz także

Lekarz stawia diagnozę na podstawie badania wydzieliny z cewki moczowej i na tej podstawie dobiera antybiotyk. Podczas infekcji dróg moczowych należy powstrzymać się od kontaktów seksualnych i utrzymywać higienę. Niezbędne jest regularne mycie miejsc intymnych (minimum dwa razy dziennie) i wycieranie jednorazowym ręcznikiem.

2. Zapalenie prostaty

Zapalenie gruczołu krokowego, czyli prostaty, dotyka głównie dojrzałych mężczyzn. Infekcję powodują drobnoustroje znajdujące się w moczu. Chory odczuwa silny ból oraz pieczenie krocza, podbrzusza i moszny, ma też zwiększoną potrzebę oddawania moczu (u niektórych nawet co kilkanaście minut), a czasem pojawia się gorączka. Zapalenie prostaty diagnozuje się poprzez badanie palpacyjne per rectum, czyli dotykowe przez odbyt. Lekarz bada prostatę palcem (w sterylnej rękawiczce) włożonym do odbytu. Leczenie infekcji prostaty polega na przyjmowaniu antybiotyków, leków przeciwzapalnych oraz tabletek przeciwbólowych.

3. Zapalenie najądrza

Do zapalenia najądrza zazwyczaj dochodzi, gdy mężczyzna nie podjął leczenia lub nie doleczył zapalenia cewki moczowej. Przy infekcji najądrza pojawia się silna gorączka oraz uporczywy ból, obrzęk i zaczerwienienie jąder. Leczenie stanu zapalnego odbywa się poprzez przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

4. Rzeżączka

Rzeżączka jest chorobą weneryczną przenoszoną drogą płciową. Mężczyzna może się zarazić przez kontakty seksualne, gdy stosunek odbywa się bez prezerwatywy. Zwykle po około siedmiu dniach od stosunku z penisa mężczyzny zaczyna wyciekać ropa. Pojawia się również ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Rzeżączkę wykrywa się na podstawie badania bakteriologicznego wydzieliny z cewki moczowej. Chory otrzymuje penicylinę. W czasie kuracji należy powstrzymać się od stosunków seksualnych. Skutkiem rzeżączki może być zapalenie stawów, prostaty lub opon mózgowych.

5. Kiła

Kiła to choroba weneryczna, którą można zdiagnozować na podstawie badań krwi. Dolegliwość ta objawia się owrzodzeniami na narządach płciowych, powiększeniem węzłów chłonnych, gorączką, bólem gardła, osłabieniem oraz pojawieniem się wysypki na całym ciele. Podczas przechodzenia kiły niezbędne jest zażywanie penicyliny lub antybiotyku przez około miesiąc. W tym czasie nie powinno się utrzymywać jakichkolwiek kontaktów seksualnych, by nie zarazić partnerki.

Niewyleczona kiła pierwotna powraca (zwykle po około 2 latach od pierwotnego zakażenia), wywołując m.in. zmiany w mózgu, wrzody, deformację twarzy i ciała.

Reklama