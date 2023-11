Wśród poradników dla mężczyzn znajduje się dział – paradoksalnie – dotyczący kobiet. Jest to literatura omawiająca zawiłości damskiej psychiki, kompendia na temat uwodzenia, zdradzania etc. Osobny dział to tytuły dotyczące męskiej psychiki, osobowości, zachowań, ról społecznych i samorozwoju. W przedstawionych poniżej propozycjach skupiłam się na tej drugiej grupie – grupie poradników dla mężczyzn o mężczyznach.



Pięć książek różnych autorów – zagranicznych i polskich. Znalazły się wśród nich: literatura wyjaśniająca zagadnienie męskości, sztuka obsługi penisa, rzetelna analiza lekarza klinicysty na temat męskiego stresu i poradnik ogólny dotyczący tego jak odnaleźć się w dzisiejszym świecie.

„Męskie pół świata” - Wojciech Eichelberger, Tomasz Jastrun

„Męskie pół świata” to książka w formie spisanych dialogów. Są to rozmowy pomiędzy Wojciechem Eichelbergerem i Tomaszem Jasturnem, do których momentami dołącza się również Paulo Coelho. Wymiana zdań między mężczyznami dotyczy dyskusji na temat współczesnej pozycji mężczyzny w społeczeństwie. Omawiane są zagadnienia z szerokich obszarów tematycznych, takie jak: swoboda seksualna, emancypacja kobiet, zachwianie posad patriarchalnego świata, zachowania męskie w sferze seksualnej, macierzyństwo, miłość, partnerstwo i wiele innych. Wszystkie przemyślenia ukazane są z męskiej perspektywy i zostają poddane bardzo wartościowym analizom.

„Rozmowy męsko-męskie” - Bogusław Stępień, Albert Szymański

„Rozmowy męsko-męskie” to kolejna książka-poradnik w spisany formie rozmów. Tym razem w dyskusjach uczestniczą Bogusław Stępień i Albert Szymański. Wymiana zdań pomiędzy mężczyznami dotyczy przede wszystkim zagadnień oscylujących wokół utraty pozycji przez współczesnego mężczyznę. Rozważane są kwestie z obszarów takich jak: rezygnacja z własnych potrzeb, próby podporządkowania się narzucanym wzorcom, ignorancja własnych instynktów, nieprzejmowanie inicjatywy, seks, kompensacja gadżetami, ego, pasje, nałogi oraz uleganie wyobrażeniom kobiet. „Rozmowy męsko-męskie” to bezpruderyjna, odważna i bardzo szczera książka, która pobudza czytelnika do głębokich przemyśleń.



„Sztuka obsługi penisa” - Andrzej Gryżewski, Przemysław Pilarski

„Sztuka obsługi penisa” to książka-zbiór, przede wszystkim różnego rodzaju i anegdot związanych z męskim przyrodzeniem. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące narządów rozrodczych, ale też cenne porady na temat seksualności. Autorzy rozprawiają się również z mnóstwem mitów i stereotypów, które utrudniają mężczyznom swobodę w budowaniu satysfakcjonujących relacji – nie tylko seksualnych. „Sztuka obsługi penisa” to napisana w sposób bardzo przystępny, z delikatną dozą humoru instrukcja, która z pewnością rozwieje wiele wątpliwości.

„Czasem czuły, czasem barbarzyńca” – Tomasz Kwaśniewski, Jacek Masłowski

„Czasem czuły, czasem barbarzyńca” to przewodnik po męskości, napisany przez mężczyzn i dla mężczyzn. Autorzy zadają w nim kluczowe pytanie: Kim współczesny mężczyzna jest i kim chciałby być? Zastanawiają się również nad tym jaki wpływ na dorosłe życie mają ojcowie i matki oraz co kształtuje mężczyzn od momentu wczesnego dzieciństwa. „Czasem czuły, czasem barbarzyńca” to kolejny poradnik, w którym czytelnik „przysłuchuje” się rozmowie dwóch mężczyzn. Rozmowy te bywają burzliwe, szokujące, zaskakujące i przede wszystkim bardzo szczere.

„Stres męski. Nowe spojrzenie” - Georgia Witkin

„Stres męski. Nowe spojrzenie” to światowy bestseller autorstwa Georgii Witkin – psychologa klinicznego z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań nad stresem. Książka nie jest rozprawą naukową a napisanym bardzo przystępnym, pełnym humoru i sympatii przewodnikiem po meandrach męskiego stresu. Autorka odpowiada w nim na wiele kluczowych pytań, m. in.: jak odnaleźć się w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości, jak godzić pracę z życiem rodzinnym, jak sprostać oczekiwaniom i wymaganiom w różnych aspektach życia. Georgia Witkin jest propagatorką tezy, że stres męski różni się od stresu kobiecego, dzięki czemu prowadzone przez nią badania pozwalają na formułowanie bardzo miarodajnych i rzetelnych wniosków.