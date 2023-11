Optymalna wilgotność podłoża i powietrza, dostęp do rozproszonego światła i temperatura to trzy czynniki wpływające na kondycję paprotki. Zadbana paprotka odwdzięcza się jonizacją powietrza i utrzymywaniem komfortowej dla człowieka wilgotności otoczenia.

Paprotki to popularne rośliny doniczkowe. Są nie tylko ozdobą, ale też pozytywnie wpływają na wilgotność powietrza i samopoczucie osób przebywających w tym samym pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki właściwościom jonizującym – paprotka jonizuje powietrze, poprawiając jego czystość.

Zapewnij paprotce optymalną temperaturę i dostęp do światła

Paprotki to rośliny ciepłolubne. Latem najlepiej rosną w temperaturze pomiędzy 18 a 23°C, zimą powinny mieć zapewnione od 15 do 18°C. Paprotki lubią światło, ale nie mogą być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ wtedy usychają. Najlepszym stanowiskiem dla paprotki jest miejsce widne, gdzie promienie słoneczne są rozproszone.

Warto te rośliny ustawiać na oknach północnych i zachodnich, w innych pomieszczeniach, w których są okna wychodzące na wschód lub południe, można paprotkę umieszczać na półkach czy szafkach, gdzie promienie słoneczne nie będą padały bezpośrednio na liście.

Zadbaj o optymalną wilgotność

Paprotki najlepiej rosną wtedy, gdy mają stale wilgotne podłoże i wilgotne powietrze. Poziom wilgoci podłoża należy regulować inaczej zimą i latem. W zimie roślinę można podlewać mniej niż w lecie, należy stale utrzymywać lekko wilgotną ziemię w doniczce. Przelanie rośliny jej szkodzi, nadmiar wody powoduje żółknięcie i usychanie liści.

Wilgotność powietrza jest równie ważna dla uprawy paprotki. Należy regularnie spryskiwać liście rośliny i zadbać o to, by nie stała w przeciągu. Zimą najlepiej ustawić paprotkę z dala od źródła ciepła, ponieważ suche i gorące powietrze wpływa na nią negatywnie i ją osłabia. Analogicznie latem lepiej trzymać ją z dala od klimatyzatora.

Nie dostarczaj paprotce stresu

Paprotka może zacząć usychać, a jej liście mogą żółknąć, jeśli dostarcza się jej zbyt wiele stresu. Mowa o radykalnych zmianach warunków uprawy i przesadzaniu lub rozsadzaniu. Przenosząc paprotkę w inne miejsce, najlepiej zapewnić jej podobne warunki, w przeciwnym razie może przez pewien czas podsychać i żółknąć.

Szczególnie złym pomysłem jest przestawianie paprotki po rozsadzeniu lub przesadzeniu do większej doniczki. Ważne też, by nie przesadzać ani nie rozmnażać paprotki kiedy indziej niż wiosną. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do osłabienia rośliny. Paprotkę należy regularnie zasilać nawozem raz w miesiącu.