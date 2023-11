Hummus jest popularnym dodatkiem do pieczywa czy makaronu. Potrawa ta jest bogata w białko, mangan, witaminę B6 i kwas foliowy. Podstawowym składnikiem hummusu jest ciecierzyca oraz tahini – pasta sezamowa. Potrawę można przyrządzać też z dodatkiem batatów, cebuli, czosnku ziół i papryki.

Hummus po arabsku znaczy ciecierzyca. Potrawa wywodzi się z Egiptu, lecz najbardziej popularna jest na Bliskim Wschodzie i w Indiach.

Hummus – właściwości i zastosowanie

Pasta hummus jest bardzo popularna wśród wegetarian i wegan. Najczęściej smaruje się nim kanapki, lecz można też zrobić z niego sos do warzyw (np. słupków papryki, marchewki, selera naciowego) lub dodać do kotletów roślinnych. Hummus jest bogaty w żelazo i witaminę C, dzięki czemu zapobiega niedokrwistości oraz zwiększa odporność organizmu. Ma też znaczne ilości kwasu foliowego oraz witaminy B6, a więc regularne jedzenie go usprawnia pracę układu nerwowego. Hummus ma również wysoką zawartość manganu, białka, błonnika i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto 100 g produktu ma tylko 177 kcal, więc jest to dobry składnik dla osób odchudzających się.

Hummus z pieczonym batatem

Składniki:

250 g ciecierzycy,

1 batat,

3 łyżki sosu tahini (pasty sezamowej),

40 g oliwy,

50 g wody,

1 ząbek czosnku,

sok z połówki cytryny,

szczypta soli.

Czas przygotowania: 30 minut

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zostaw ciecierzycę na noc w wodzie.

Piecz batata w temperaturze 180 stopni przez 30 minut.

Ostudź warzywo i zblenduj na jednolitą papkę.

Ugotuj ciecierzycę i dodaj ją do batata.

Zmiel dokładnie wszystkie składniki, jeśli będzie zbyt gęste dodaj odrobinę wody.

Smacznego!

Ziołowy hummus z czerwoną papryką

Składniki:

1 szklanka suchej ciecierzycy,

2 czerwone papryki,

sok z połowy cytryny,

pół szklanki oliwy z oliwek,

2 łyżki pasty tahini,

3 ząbki czosnku,

sól morska,

zioła: pietruszka, czosnek niedźwiedzi, pokrzywa, bazylia,

łyżeczka syropu klonowego.

Czas przygotowania: 30 minut

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Namocz ciecierzycę przez noc.

Następnego dnia odlej wodę, przepłukaj ciecierzycę i zagotuj, aż zmięknie.

Wykrój gniazdo z papryki i piecz ją w piekarniku przez 45 minut.

Wystudź ją i zblenduj na gładką masę.

Dodaj do papryki pozostałe składniki i ponownie zblenduj.

Smacznego!

Hummus bez ciecierzycy

Dla osób, które mają dość ciecierzycy poleca się pastę z soczewicą, jednak można go też wykonać z bobu czy fasoli.

Składniki:

250 g soczewicy,

3 łyżki tahini,

2 ząbki czosnku,

szczypta soli,

40 g oliwy,

40 g wody.

Czas przygotowania: 30 minut

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zagotuj soczewicę i wsyp ją do miski.

Dodaj wszystkie składniki i zblenduj na gładką masę.

Otrzymany hummus podawaj z chlebem lub słonymi wypiekami.

Smacznego!