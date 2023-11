Pokój dziecka to jego azyl, prywatne terytorium, służące do nauki i zabawy. Na co zwrócić uwagę, meblując dziecięcą przestrzeń? Sprawdź poniżej.

Dziecko rośnie, a wraz z nim jego potrzeby. Żeby jak najlepiej o nie zadbać, warto zwrócić uwagę na otaczającą je przestrzeń.

Meble dla malucha - komfort i bezpieczeństwo

W pokoju malucha potrzebnych jest niewiele mebli, a wybierając je, dobrze jest oprzeć się panującym modom i postawić na kwestie praktyczne. Zamiast uroczej kołyski kup wygodne łóżeczko ze szczebelkami. Ze względu na jego konstrukcje mebel można swobodnie dostosowywać do potrzeb dziecka, montując podstawę na odpowiedniej do jego wieku wysokości. Szafa czy komoda? W małej przestrzeni dobrze postawić na komodę, wykorzystując jej blat np. jako przewijak. Nie kupuj biurka i obrotowego fotela, to nie ten etap, zastanów się natomiast na wygodnym fotelem dla siebie i krzesełkiem do karmienia dla malucha. Poszukaj takiego, które “rośnie” razem z dzieckiem i tak samo dobrze posłuży w przyszłości kilkulatkowi. Kolory? Najlepiej naturalne, by meble mogły towarzyszyć dziecku także w przyszłości.

Pokój dla trzylatka - kolorowy zawrót głowy

W pokoju trzylatka warto pobudzić wodze fantazji. Oryginalne kształty i żywe kolory będą stymulować rozwój dziecka, więc im więcej drabinek i schowków, tym lepiej. Ale nie wszystko na raz - zacznij od wstawienia pełnowymiarowego łóżka z możliwością dokręcenia bocznej barierki. Możesz zdecydować się na takie z baldachimem - materiał doda wnętrzu przytulności, a trzylatek będzie wniebowzięty. W pokoju z mniejszym metrażem warto wstawić łóżko piętrowe z wolną przestrzenią pod spodem - do zabawy lub nauki. Biurko w pokoju trzylatka nie jest konieczne, ale mały stolik z krzesełkami przyda mu się jak najbardziej - to doskonałe miejsce do zabaw manualnych np. kolorowania. Trzylatek ma zdecydowanie więcej zabawek od malucha, dobrze więc wyposażyć jego pokój w kartonowe pudełka, kosze lub pufy pełniące rolę wygodnych schowków.

Pokój dla siedmiolatka - miejsce do nauki i zabawy

Najważniejszym miejscem w pokoju pierwszoroczniaka staje się odpowiednio urządzony kącik do nauki - wygodne, szerokie biurko usytuowane w dobrze oświetlonym miejscu (najlepiej przy oknie). Warto wybrać takie z regulowaną wysokością i/lub nachyleniem blatu, posłuży dziecku dłużej. Dobrze, jeśli biurko ma wbudowane szuflady. Z pokoju siedmiolatka zniknie mały stolik z krzesełkami, a na jego miejscu pojawi się półka na książki i pełnowymiarowa szafa. Siedmioletnie dziecko zaczyna mieć swoje pasje, warto w projektowaniu przestrzeni dla niego wziąć je pod uwagę.