Robert Lewandowski świętuje dziś 31. urodziny! To oczywiście wyjątkowy dzień nie tylko dla niego samego, ale i dla jego żony i córeczki. Anna Lewandowska już od kilku dni przygotowywała się na ten moment i piekła urodzinowy tort "dla bliskiej osoby", dzieląc się przepisem na Instagramie. Teraz trenerka złożyła swojemu mężowi wyjątkowe życzenia na profilu. Te słowa wzruszą was do łez!

Życzenia urodzinowe Anny Lewandowskiej dla męża

Anna i Robert Lewandowscy tworzą jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Zakochani często to udowadniają nawet drobnymi gestami na swoich profilach na Instagramie. Nie kryją się ze swoim uczuciem i chętnie pokazują swoim fanom, jak bardzo się kochają. Nic więc dziwnego, że w dniu urodzin Roberta Anna Lewandowska zdecydowała się złożyć ukochanemu życzenia na swoim profilu. Dodała zabawną fotografię z mężem i napisała:

To z nim mogę przysłowiowe „konie kraść”, To z nim i Klarą, mogę na bezludnej wyspie żyć, To z nim mogę śpiewać, tańczyć, pracować, trenować, rozmawiać❤ Z nim mogę wszystko! Mój mąż, mój najlepszy przyjaciel! Kochanie, Ty wiesz.... ❤✨ Kochanie wszystko co dobre i oczym marzysz, Ty wiesz...

Nie da się ukryć, że te słowa są bardzo poruszające! Taka żona to skarb, a Robert Lewandowski może uważać się za prawdziwego szczęściarza. Ciekawe, jaki prezent, oprócz domowego tortu, dostanie piłkarz? Jak myślicie?

Przypomnijmy, rok temu Anna i Robert wspólnie świętowali swoje 30. urodziny podczas hucznej imprezy w Warszawie. Na imprezie pojawili się m.in. Kuba Wojewódzki, Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski, Edyta i Cezary Pazurowie, Paulina Sykut Jeżyna, Agnieszka Hyży czy Andrzej Wrona. Dla gości zaśpiewali m.in. Tede, Quebonafide oraz Justyna Steczkowska, która również złożyła życzenia Robertowi:

Wszystkiego najlepszego Robert! ???? Masz wszystko czego można chcieć od życia. Niech trwa Wasze szczęście!!! - przy okazji diva pokazała również niepublikowane wcześniej zdjęcie z urodzin Lewandowskich.

Dołączamy się do tych życzeń!

Anna Lewandowska upiekła mężowi tort urodzinowy!

Anna i Robert nie kryją się ze swoim uczuciem

Instagram

Robert Lewandowski skończył dziś 31 lat!

Instagram