Marcin Leszczyński zdobył popularność dzięki udziałowi w "True Love". W programie szukał miłości i chociaż stworzył bliską relację z Oliwią, to po programie okazało się, że ich związek nie przetrwał. Niestety, dziś były klub, w którym grał Marcin Leszczyński poinformował o jego śmierci.

Marcin Leszczyński był jednym z finalistów "True Love". W jednym z odcinków widzowie byli świadkami awantury, po której Marcin chcąc wytłumaczyć się ze swojego zachowania opowiedział o bolesnych doświadczeniach.

(...) Może ja wyglądam na cwaniaczka, ale to jest tylko maska, ja na dobrą sprawę jestem rozwalony w środku jak szklanka.

To właśnie wtedy Marcin Leszczyński opowiedział, że stracił najbliższe mu osoby: tatę i siostrę, która przegrała walkę z rakiem.

W mojej rodzinie zawsze gdzieś tam śmierć występowała. Strata taty za młodego, początek gdy siostra zachorowała, był najcięższy dla siostry, wiedziała, że to nie jest grypa. I że każdego kolejnego dnia może zabraknąć. Nie raz w momentach choroby siostry prosiłem Boga żeby mnie zabrał, a nie kogoś kto ma rodzinę, bo to ja nie potrafię sobie poradzić w życiu, a nie siostra

Marcin nie ukrywał wzruszenia wspominając dzień, w którym zmarła jego siostra.