Dziś po południu LKS Drama Zbrosławice za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał smutną informacją o śmierci Marcina Leszczyńskiego. Marcin Leszczyński miał zaledwie 31 lat, a jego odejście wstrząsnęło nie tylko kibicami, ale również światem show-biznesu. W 2023 roku Marcin był jednym z uczestników programu "True Love" i razem z Oliwią wygrali randkowe show. Teraz jego była partnerka z programu potwierdza smutną informację i żegna Marcina Leszczyńskiego w poruszającym wpisie.

Oliwia z "True Love" żegna Marcina Leszczyńskiego

Marcin Leszczyński i Oliwia Ścierczak poznali się na planie programu "True Love", który prowadziła Edyta Zając. W hicie Telewizyjnej Siódemki między uczestnikami zaiskrzyło i stworzyli parę. Oliwia i Marcin dotarli do wielkiego finału i wygrali. Niestety, po zakończeniu programu okazało się, że ich relacja nie przetrwała - Oliwia i Marcin z "True Love" rozstali się m.in. ze względu na dzielącą ich odległość. Dziś wszystkie media obiegła dramatyczna wiadomość o śmierci Marcina Leszczyńskiego. Teraz Oliwia podczas relacji na InstaStories potwierdziła smutną informację.

Skrzynkę mam zasypaną wiadomościami. Tak - to prawda. Niech spoczywa w pokoju poinformowała Oliwia z ''True Love''.

Oliwia opublikowała również krótki wpis, w którym wspomina czas spędzony z Marcinem.

Nasze drogi się rozeszły 2 lata temu.Jednak dokładnie tydzień temu wróciłam wspomnieniami do programu i Marcina, podczas podcastu na jeden z portali.Marcin to były piękne miesiące w Kolumbii razem z naszą rodzinką @truelove.tvn7Spoczywaj w pokoju czytamy na Instagramie.

Nie żyje Marcin Leszczyński z "True Love"

Marcin Leszczyński zdobył sporą rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "True Love", w którym samotni uczestnicy szukali swoich drugich połówek. To właśnie w programie Telewizyjnej Siódemki poznał Oliwie, którą był zauroczony. W pewnym momencie Marcin musiał opuścić program, a Oliwia stworzyła wówczas parę z Maksymem - i chociaż wydawało się, że ta para ma szansę na szczęśliwe zakończenie, to nagle do "True Love" wrócił Marcin. Oliwia podjęła wówczas decyzję, że chce być w parze właśnie z Marcinem. Razem dotarli do wielkiego finału i wygrali hit TVN7, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu.

