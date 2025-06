Marcin Leszczyński nie żyje. Zaledwie kilka godzin temu klub LKS Drama Zbrosławice poinformował o śmierci byłego piłkarza i zwycięzcy telewizyjnego programu "True Love". Teraz w sieci pojawił się poruszający wpis na temat Marcina Leszczyńskiego.

Marcin Leszczyński w programie "True Love" dał się poznać jako wesoły, uśmiechnięty i pełny energii uczestnik. Niestety, już w trakcie nagrań wyszło na jaw, że Marcin w przeszłości przeszedł ogromną tragedię- stracił ojca i siostrę. Dziś wszystkie media przekazały smutną wiadomość, że Marcin Leszczyński z "True Love" nie żyje. Po jego śmierci głos zabrał autor książki "Ostatnie 100 dni mojego życia". Daniel Stochaj opublikował poruszający wpis o Marcinie. Okazuje się, że były uczestnik "True Love" zmagał się chorobą.

Okazuje się, że Marcin Leszczyński obserwował autora wpisu na Facebooku.

Dowiedziałem się, że Marcin obserwował mnie. Czytał moje posty, bo mierzył się z tym, o czym pisałem. Szukał wsparcia, zrozumienia, być może poczucia, że nie jest sam .Ale nawet to – czasami – nie wystarcza. Bo depresja potrafi być bezlitosna. I zabiera ludzi, którzy jeszcze wczoraj się uśmiechali. Czerwiec to miesiąc zdrowia psychicznego. To nie może być przypadek, że właśnie teraz dotarła do mnie ta wiadomość. Nie możemy udawać, że wszystko jest w porządku. Nie możemy milczeć. Zbyt długo uczono nas, że facet ma być silny. Że nie wypada płakać. Że emocje są słabością. To kłamstwo. Prawdziwa odwaga to powiedzieć „potrzebuję pomocy”. Prawdziwa siła to wyciągnąć rękę, zanim będzie za późno.

napisał Daniel Stochaj.