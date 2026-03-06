W 15. odcinku "Farmy" mieszkańcy stodoły nie mieli łatwego dnia. Do ich zadań należało m.in. zbudowanie prowizorycznej toalety, przygotowanie śniadania i obiadu oraz wykonywanie codziennych prac w gospodarstwie. Dodatkowo stanęli przed ważną decyzją -musieli wybrać, kto z ekipy Domu dołączy do stodoły po odejściu Wojtka. Czy wybór Lamii uchronił ich przed utratą kolejnej osoby w pojedynku? Finał 15. odcinka okazał się zaskakujący.

Na "Farmie" powstają nowe sojusze. Ewa zaprzyjaźniła się z Dominiką

Początek 15. odcinka "Farmy" zaskoczył widzów miłym akcentem. Ewa, poruszona faktem, że mieszkańcy stodoły nie mogą z nimi zjeść śniadania, stwierdziła, że woli zjeść je na uboczu. Nagle dołączyła do niej Dominika - mieszkanka stodoły, która od razu wyciągnęła w jej stronę przyjacielską dłoń, uspokajając, że za jakiś czas i oni będą mogli coś zjeść. Wręczyła jej także bransoletkę przyjaźni. Po tym geście Ewa otwarcie przyznała, że pozostanie lojalna wobec swojej nowej przyjaciółki. Ich sojusz trwał w najlepsze do końca odcinka.

Nieustanie trwa również sojusz Karoliny i Lamii, które trzymając się na uboczu, obserwowały poczynania pozostałych uczestników. Choć Karolina nie ukrywa, że przede wszystkim liczy na siebie, wciąż znajduje w Lamii spore wsparcie. Wyznała także, że nie przeszkadza jej fakt "bycia nielubianą" na Farmie.

Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie ktoś lubił wyznała w rozmowie z Lamią.

Kto odpadł z "Farmy"?

Mieszkańcy stodoły do samego końca rozmyślali nad tym, kogo powinni wybrać z drużyny domu. Choć początkowo wybór padł na Karolinę, ostateczna decyzja okazała się zupełnie inna. Podczas "ceremonii przejścia" Wojtek przekazał, że jako nową mieszkankę stodoły typują Lamię. To właśnie ona przejmie obowiązki po odejściu z "Farmy" Wojtka.

To jednak nie koniec niespodziewanych zwrotów akcji. Okazało się, że tym razem nikt nie odpadnie z programu. Zasady gry zmieniły się w zaskakujący sposób. Prowadzące "Farmę" przekazały, że tym razem Roland, który miał wskazać kogoś do pojedynku, zamiast tego wybierze nowego farmera tygodnia spośród mieszkańców domu. To jednak nie wszystko. Wybrany przez Rolanda farmer tygodnia będzie musiał wskazać przeciwka do pojedynku również spośród mieszkańców domu.

Wszystko to wydarzy się już w kolejnym, 16. odcinku "Farmy". Zapowiadają się ogromne emocje!

Zobacz także: