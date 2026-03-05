Roland podpadł fanom "Farmy". Ostro komentują zachowanie uczestnika
Takich scen z udziałem Rolanda fani "Farmy" chyba się nie spodziewali. Roland do tej pory był ulubieńcem widzów i wszyscy mocno mu kibicowali. Niestety, po emisji najnowszego odcinka w sieci zawrzało. Internauci bardzo stanowczo podsumowali to, co zobaczyli i usłyszeli w programie. W komentarzach zawrzało.
Fani "Farmy" nie ukrywają rozczarowania. Po tym, co wydarzyło się w najnowszym odcinku programu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Fani stanowczo podsumowali zachowanie Rolanda, który do tej pory był uważany za faworyta i ulubieńca piątej edycji "Farmy". Za co dostało się Rolandowi?
Afera ws. jedzenia na "Farmie" i zaskakujące zachowanie Rolanda
Zaledwie kilka dni temu nowym Farmerem Tygodnia został Roland. Zarówno uczestnicy, jak i widzowie byli zachwyceni takim wyborem. Roland od samego początku piątej edycji "Farmy" był ulubieńcem widzów. Fani wskazywali, że jest bezkonfliktowy, spokojny i opanowany. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci pisali wprost, że to właśnie on powinien wygrać show Polsatu. Fani "Farmy" uwielbiali Rolanda i chwalili jego decyzje, kiedy został Farmerem Tygodnia. Niestety, teraz uczestnik mocno podpadł widzom.
W najnowszym odcinku "Farmy", w którym Roland razem ze swoim pomocnikiem ukryli jedzenie przed innymi i zarządzili, że będą jeść posiłki razem z całą grupą, zrobiło się naprawdę gorąco. Część uczestników była oburzona decyzją Rolanda, jednak w jego obronie stanęła Peonia, która postanowiła podzielić się swoim obiadem ze wszystkimi, ostatecznie nie zostawiając nic sobie.
Fani "Farmy" oburzeni zachowaniem Rolanda
Po emisji najnowszego odcinka "Farmy" w sieci zawrzało. Fani są zaskoczeni zachowaniem Rolanda, który jako Farmer Tygodnia otrzymuje dodatkowe porcje jedzenia, a pomimo tego chciał jeść jedzenie pozostałych uczestników. Internauci piszą wprost, że sa rozczarowani tym, co zrobił Roland.
Roland to największy zawód w tym sezonie. Za bardzo się chłopak poczuł, zapomniał tylko o najważniejszym - niedługo kończy się jego tydzień. Nie pomyślał, że co niektórzy w przyszłym tygodniu ładnie mu się odwdzięczą, a jeszcze nie wiadomo kto zostanie Farmerem. Żeby karma go nie dosięgnęła szybciej niż wszyscy myślą. Wielka szkoda, myślałam, że ma nieco więcej oleju w głowie, ale on niestety jedyne co ma w głowie to to, żeby przypodobać się chłopakom z ''sojuszu''
No Roland troche straciłeś w moich oczach gdy zjadłeś z uczestnikami, a potem jeszcze w ukryciu zajadałeś sie swoim jedzeniem z Janosikiem. Źle się na to patrzyło
Co sądzicie o zachowaniu Rolanda?
