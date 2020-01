Zwolniony reporter DDTVN komentuje aferę w śniadaniowym show! 

Adam Feder wydał oświadczenie w sprawie afery w Dzień Dobry TVN i skomentował decyzję władz stacji, z której został zwolniony. Jak reporter ocenia swój materiał wyemitowany w śniadaniowym show TVN? Zaledwie kilka dni temu w DDTVN doszło do poważnej wpadki. Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik w zaskakujący sposób skomentowali urodę 22-letniego koreańskiego piosenkarza z grupy BTS, Jeona Jungkooka- to właśnie on został uznany za najprzystojniejszego mężczyznę na świecie w rankingu TC Candler.

W programie DDTVN został również pokazany materiał, w którym Adam Feder pytał przypadkowe osoby, czy popularny wokalista zasługuje na tytuł najprzystojniejszego. Co ciekawe, reporter pokazywał swoim rozmówcom zdjęcie innego członka zespołu BTS. Widzowie byli oburzeni postawą prowadzących program TVN i materiałem Adama Federa. Stacja szybko przeprosiła za zachowanie Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika, a portal plejada.pl poinformował, że z DDTVN pożegnał się Adam Feder. Teraz zwolniony reporter komentuje całą aferę!

Oświadczenie byłego reportera DDTVN

Adam Feder w swoim oświadczeniu opublikowanym na Facebooku przyznał, że rzeczywiscie jego współpraca z Dzień Dobry TVN dobiegła końca. A co napisał o kontrowersyjnym materiale, który został wyemitowany w śniadaniowym programie?

Tak, zakończyłem współpracę z Dzień Dobry TVN. Dziękuję wszystkim świetnym ludziom, których tam poznałem. Tak, pomyliłem gwiazdorów koreańskiej muzyki pop. Przepraszam obu Panów. Zaufałem podpisom zdjęć profesjonalnej agencji, która pomyliła ich pierwsza. Tak, takie opinie kobiet o aparycji piosenkarza, czy kogokolwiek innego, nie powinny znaleźć się w materiale. Za to przepraszam widzów, przede wszystkim fanki oraz fanów- czytamy na Facebooku.

Adam Feder skomentował przy okazji zwolnienie z DDTVN!

Nie, nie mam pretensji do nikogo, kto decyduje o doborze tematów, zamawia materiały i ocenia je przed emisją. Nie, zrzucanie z sań na pożarcie, w moim odczuciu, nie jest najbardziej elegancką taktyką radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. Nie, nie mam nic do Koreańczyków. Ani do K-Popu- napisał Adam Feder.

Zobaczcie całe oświadczenie byłego już reportera DDTVN!

Zobacz także: TVN przeprasza za wpadkę, ale Anna Kalczyńska jej broni! "Będę się tego trzymać"

Adam Feder komentuje swoją wpadkę w DDTVN.

Stacja TVN przeprosiła za materiał Adam Federa i zachowanie prowadzących w DDTVN.