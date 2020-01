Prowadzący "Dzień Dobry TVN" Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik narazili się fanom programu? Okazuje się, że prezenterzy zaliczyli wpadkę, której widzowie nie chcą im wybaczyć i domagają się publicznych przeprosin. Według internautów prowadzący wyśmiali wygląd koreańskiego piosenkarza, który został zwycięzcą w rankingu 100 najprzystojniejszych mężczyzn na świecie. Swojego oburzenia tą sytuacją nie kryje także Karolina Korwin-Piotrowska.

We wtorkowy poranek w programie "Dzień Dobry TVN" pojawił się duet prowadzących - Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. W tym wydaniu śniadaniówki został poruszony temat kanonów piękna oraz urody. Na tapetę wzięto ranking TC Candler 100 najpiękniejszych męskich twarzy na świecie. W tym roku pierwsze miejsce w tym plebiscycie zajął 22-letni koreański piosenkarz Jungkook z grupy BTS. Prowadzący nie kryli swojego zaskoczenia, że to właśnie ten mężczyzna dostał miano najprzystojniejszego na świecie.

Jeżeli spodziewają się państwo na czele stawki na przykład Brada Pitta czy George'a Clooneya, to może państwa czekać spora niespodzianka. [...] Najprzystojniejszym mężczyzną świata jest Jungkook - więc właśnie, nic nam to nazwisko nie mówi. Twarz, powiedziałabym... niespecjalnie bardzo męska, prawda? [. ..] Włosy zakładam, że farbowane - powiedziała Anna Kalczyńska.

Ponadto został wyemitowany materiał, który dodatkowo rozzłościł widzów. Adam Feder zapytał Polaków, czy według nich jest to prawdziwy kanon piękna i czy Jungkook zasłużył na tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie. Niestety dziennikarz również zaliczył wpadkę i pokazywał swoim rozmówcom zdjęcie innego członka zespołu BTS. Obydwie sytuacje spotkały się z ogromną krytyką internautów.

Do dyskusji włączyła się także Karolina Korwin-Piotrowska, która także również nie kryje oburzenia zaistniałą w "Dzień dobry TVN" sytuacją.

Fani KPopu właśnie robią z TVN to, czego nie udalo się PiS w ostatnich latach. Rozjeżdżają równo i niestety zasłużenie. Sieć płonie. […]

3. W studiu jest „zabawnie”, bo prowadzący zauważają radośnie, że pan wygląda nie jak pan, tylko Mały Książę, bardzo śmiesznie się nazywa (no bardzo śmiesznie, szacuneczek), włosy ma farbowane (meeeehhh, ale śmieszne, polowa facetów w TVN, w szolbizie włosy doczepia i farbuje, ale to szczegół), ma kolczyki (fuj), no i ta twarz. Niemęska. Tak, mamy 21 wiek, dowcipaski z czyjegoś wyglądu, etniczności, rasy są passe…really?

4. Żeby było „fajniej” jakiś gościu idzie w miasto ze zdjęciem koreańskiego mężczyzny, żeby „lud” osądził, czy jest męski. Tylko, ze na zdjęciu jest ktoś inny. Zupełnie inny członek grupy BTS. Research, głupcze! – czytamy we wpisie Karoliny Korwin Piotrowskiej.