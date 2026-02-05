Już jest pierwszy zwiastun filmu „Lalka” i niemal natychmiast rozpętał burzę w internecie. Produkcja reżyserowana przez Macieja Kawalskiego, z imponującą obsadą i hollywoodzkim rozmachem, ma swoją premierę zaplanowaną na 30 września. Zwiastun zachwyca monumentalnymi scenografiami i kostiumami z epoki, przenosząc widzów do XIX-wiecznej Warszawy. Internauci nie kryją emocji. Wśród komentarzy pojawiają się zarówno zachwyty, ale widać, że nowa ekranizacja budzi skrajne emocje. To trzeba zobaczyć!

Zwiastun filmu "Lalka" wywołał lawinę emocji

Film „Lalka” na podstawie powieści Bolesława Prusa to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji 2026 roku. Emocje rosną, a oczekiwania są ogromne, szczególnie po tym, jak w sieci pojawił się pierwszy zwiastun "Lalki" z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego. Uwagę przykuwa nie tylko plejada gwiazd, wyjątkowy klimat XIX-wiecznej Warszawy, a także detale scenograficzne i kostiumy dopracowane z niezwykłą starannością. Produkcja przypomina największe światowe superprodukcje. A jak oceniają ją internauci?

W komentarzach pod nowym zwiastunem opublikowanym w serwisie YouTube zawrzało. Z jednej strony nie brakuje komplementów, a fani "Lalki" piszą:

Wygląda super. Nie mogę się doczekać aż obejrzę film

Obsada sztos. Będzie ogień

Aktorzy w tych wcieleniach wyglądają przewspaniale

Bardzo sceptycznie podchodzę do kolejnych ekranizacji klasyków, ale to wygląda przewspaniale. Aż dech zapiera

Z drugiej strony nie brakuje krytycznych słów. Niektórzy już teraz mają mieszane wrażenia i piszą:

Wyszło sztucznie i zbyt teatralnie

Zapowiada się niezbyt wiernie oryginałowi. Szczególnie, że to ma być film, nie serial

Obsada filmu "Lalka" to prawdziwa plejada gwiazd

Jednym z głównych magnesów produkcji jest obsada. W głównych rolach zobaczymy: Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką, Marka Kondrata jako Ignacego Rzeckiego, Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego.

Na ekranie pojawią się również: Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak i Maciej Stuhr. To bez wątpienia jedna z najmocniejszych obsad w historii polskiego kina. Premiera zaplanowana jest na 30 września.

Zobaczcie cały zwiastun.

Zobacz także: