Dzisiaj (2 października) jedną z premier filmowych w kinach jest "Chemia" w reżyserii Bartka Prokopowcza. A o czym jest film? O Magdzie Prokopowicz i jej życiu.

Film "Chemia" to historia miłości i życia Magdy Prokopowicz i Bartka Prokopowicza. Opowiada o tym, jak zmagali się z chorobą, jak się kochali i jak podjęli decyzję, że mimo choroby zostaną rodzicami. Jakie były relacje między nimi.

Historia życia Mady Prokopowicz

"Kochaj tak, jakby jutra miało nie być" takie było hasło Magdy Prokopowicz, kobiety, która przez lata walczyła z chorobą nowotworową. Ale nie tylko, bo założyła też Fundację "Rak'n'Roll", pomagającą chorującym kobietom i im rodzinom zmagać się z tą chorobą. Magda Prokopowicz swoją charyzmą stała się dla wielu ikoną i bohaterką dającą nadzieję innym chorym do tego, by się nie poddawać i spróbować żyć normalnie. To dzięki niej wielu chorych odzyskało nadzieję na powrót do zdrowia. Sama dowiedziała się o chorobie, gdy miała 27 lat. Tuż potem okazało się, że jest w ciąży. Mimo ogromnych trudności udało się jej urodzić synka Leona. Mówiła, że to był dla niej największy cud. Walczyła z rakiem 8 lat, jednak trzy lata temu odeszła.

Film zrealizował sam operator Bartek Prokopowicz po śmierci żony. Jedno jest pewne do kina będzie trzeba zabrać dużo chusteczek.

Film Chemia już zdobywa uznanie na świecie jak niedawno Bartek Prokopowicz pochwalił się na swoim Facebooku, że:

CHEMIA w Indonezji na BALINALE, otrzymała aż trzy nagrody, za NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY, GŁÓWNA KOBIECA, no i nawet za REŻYSERIE dostałem...

Koniec akcji i jesień w kinach jest naprawdę interesująca. Nowy film z Tomaszem Kotem "Żyć nie umierać", zgromadził sporą widownię na w kinach. A produkcja z Robertem Więckiewiczem, "Król życia", teraz króluje w kinach teraz. Jak poradzi sobie Chemia?

Pamiętacie film "Nad życie" o Agacie Mróz?

ZWIASTUN FILMU "CHEMIA" BARTKA PROKOPOWICZA

