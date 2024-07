Zaledwie tydzień temu Doda zagrała swój wielki koncert we Wrocławiu, który zarejestrowany został przez kamery. Show trafi na DVD i blue-ray do sprzedaży już na Gwiazdkę. Oznacza to, że artystka miała zaledwie kilkanaście dni na zmontowanie materiału. Jak się okazuje, udało się. Właśnie do sieci trafił trailer zapowiadający materiał.

Koncert obfitował w wiele niespodzianek. Podczas show Doda zaprezentowała się w nowej scenerii, premierowo wykonała singiel "High Life" i cover "Wrecking Ball" (posłuchaj) przeboju Miley Cyrus. Gościem specjalnym był Tomasz Lubert.

Ciekawe czy Rabczewska pokaże także jak bawiła się na afterparty? Zobacz: Tak Doda bawiła się po koncercie (WIDEO)

Co jeszcze zobaczymy na pierwszym w karierze Dody DVD? Zobaczcie oficjalny zwiastun:

Zdjęcia z koncertu Dody we Wrocławiu: