Ewa Farna sama poinformowała o fanów i media o swoim ślubie. Dokładnie 22 września 2017 roku na jej oficjalnym profilu na Instagramie pojawił się specjalny wpis.

Kochani fani, nawet nie wiecie jak niezmiernie się ciesze, że mogę Was o tym poinformować "osobiście", własnymi słowami. Bo jak się bardzo chce, to można, nawet w świecie showbussinesu, albo mamy szczęście do ludzi wokół siebie, którzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy...

Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po 4 latach związku, po 9 latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle. Kochajcie się! - napisała artystka.

Do wpisu dołączyła zdjęcie ślubne. Jak do tej pory, było to jedyne zdjęcie ze ślubu Ewy Farnej i Martina Chobota. Teraz do sieci trafił zwiastun dokumentu o piosenkarce, na którym widać pocałunek młodej pary! Wideo na następnej stronie!