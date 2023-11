1 z 5

Ewa Farna w Dzień Dobry TVN skomentowała swój cichy ślub z Martinem Chobotem! Ponad tydzień temu piosenkarka pokazała zdjęcie z uroczystości i przyznała, że kilka dni wcześniej powiedziała TAK swojemu partnerowi.

Uroczystość była owiana wielką tajemnicą, do tej pory nie wiadomo, gdzie się odbyła i kto się na niej pojawił. Ewa Farna zadbała o to, żeby zdjęcia ze ślubu nie trafiły do mediów. Jak informuje magazyn "Flesz" piosenkarka już kilka dni po tym, jak została żoną, w swojej audycji w RMF FM tłumaczyła, że nie chce opowiadać o ceremonii i nie zamierza zdradzać za za ile kupiła swoją suknię.

A co o swoim ślubie Ewa Farna powiedziała w DDTVN? Zobaczcie sami!

