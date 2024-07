Co wydarzy się w piątym odcinku "Przyjaciółek"? Za radą Zuzy (Anita Sokołowska) i Patrycji (Joanna Liszowska) Inga (Małgorzata Socha) i Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) decydują się zamknąć muffiniarnię. Do tej pory Anka i Inga miały swój własny biznes, a teraz zostają bez pracy. Inga jest zmartwiona swoją słabą kondycją finansową, natomiast Anka przechodzi na utrzymanie męża i zostaje „luksusową panią domu”. Dziewczyny martwią się o przyszłość, ale Zuza nastraja je optymistycznie i obiecuje, że to nie koniec - tylko nowy początek. Inga, oczywiście, może liczyć na pomoc Roberta (Krzysztof Wieszczek). Nowy asystent Zuzy, Darek (Rafał Zawierucha) wyznaje jej, że praca w banku nie sprawia mu przyjemności, a jego prawdziwym marzeniem i pasją życia jest śpiew i kabaret. Zuza namawia go, żeby próbował swoich sił. Patrycja i Michał (Marcin Rogacewicz) chcą wejść do nowego mieszkania, by wymierzyć kuchnię i łazienkę. Jednak dozorca nie wpuszcza ich do mieszkania. Michał jest wściekły i zaniepokojony sytuacją. Kolejnego dnia, gdy telefonicznie ustala z deweloperem przyczynę stanu rzeczy, przypadkowo potrąca Sebo (Modest Ruciński), który właśnie wychodził z Patrycją z salonu fryzjerskiego. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów popularnego serialu? Przekonamy się już dziś o godzinie 21:05 w Polsacie.

Reklama

Zobacz też: "Można wystawić cytofony na wierzch i wystarczy" - Horodyńska i Jacyków ocenili stylizację Joanny Liszowskiej. Ostro!

Co wydarzy się w piątym sezonie serialu "Przyjaciółki"?

Zobacz także

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Reklama

Lubicie ten serial?

Mat. prasowe

Mat. prasowe