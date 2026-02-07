Piąta edycja "Farmy" będzie emitowana we wiosennej ramówce Polsatu. Widzowie już odliczają dni do pierwszego odcinka, tymczasem w sieci opublikowano emocjonujący zwiastun. Co będzie działo się między uczestnikami na "Farmie"?

Zwiastun nowej "Farmy" już w sieci

Za nami już cztery edycje "Farmy", a lada chwila na antenie Polsatu będzie można oglądać jej piątą odsłonę. Ujawniono już pierwszych uczestników piątej edycji "Farmy". Są to:

Wojciech Kossowski - agent nieruchomości,

Karolina Ura - gospodyni domowa,

Jan Stechura "Janusz" - ratownik medyczny,

Lamia Grochowska - twórczyni internetowa,

Roland Sztejter - budowlaniec,

Agnieszka Białek - pracowniczka magazynu.

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun nadchodzącego sezonu "Farmy", a prowadzące nie ukrywają:

Kiedy stawka jest wysoka, to maski spadają szybciej niż gumiaki w błocie

I znajduje to swoje potwierdzenie w zamieszczonym fragmencie z "Farmy". Pomiędzy uczestnikami dochodzi do pierwszych spięć i awantur. Fani nie ukrywają emocji:

Ale się będzie działo

O rany! Aż mam ciary!!!

Ja też, serce mi zabiło

Aaaa już się doczekać nie możemy, ileż tam będzie emocji

Wydaje mi się że farmerzy skoczą sobie do gardeł i będzie trochę agresji

Oj będzie gorąco a jeszcze tyle trzeba czekać, będą się głowy sypać

No widać, że będzie ciekawie. Dobrali pewnie inne charaktery, by się spierali ze sobą, ale to dobrze przynajmniej coś się będzie działo. Oj i te zwierzęta też widzę w swoim żywiole, już nie mogę się doczekać.

"Farma 5": Kiedy i gdzie oglądać?

Piąta edycja "Farmy" rusza już 16 lutego 2026 roku. Odcinki będzie można oglądać na antenie Polsatu od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30 oraz w piątek o godzinie 19:55. Piątkowy odcinek będzie odcinkiem podsumowującym cały tydzień na "Farmie" czyli "Farma finał tygodnia". Myślicie, że nowa edycja przebije oglądalnością poprzednie? Komu tym razem uda się zdobyć "Złote Widły" i wygrać nagrodę główną? Warto przypomnieć, że zwycięzcami poprzednich sezonów zostali kolejno: Kuba "Wojna" Wojnowski, Tomasz Wędzony, Angelika Kałużna, Bronisław "Bandi" Bandyk.

