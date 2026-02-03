Już 16 lutego 2026 roku na antenie Polsat wystartuje nowa, 5. edycja popularnego reality show „Farma”. Emisja zaplanowana jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, a w piątki o godzinie 19:55 widzowie zobaczą odcinek podsumowujący, czyli „Farma finał tygodnia”. Już znamy uczestników 5. edycji "Farmy"! Pierwsze osoby wywołają niemałe zamieszanie...

Agnieszka Białek pierwszą uczestniczką "Farmy" 5

Agnieszka Białek, 28-letnia mieszkanka Łodzi, to pierwsza uczestniczka 5. edycji reality show „Farma”, którego premiera już 16 lutego 2026 roku na antenie Polsatu. Na co dzień pracuje w magazynie, ale jej pasje sięgają znacznie dalej, bo specjalizuje się w ekstremalnej dyscyplinie sportowej, jaką jest towerrunning. Im więcej schodów do pokonania, tym większa satysfakcja. Agnieszka testuje swoje granice nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.

Opisuje się jako perfekcjonistkę z silnym poczuciem kontroli. Lubi analizować każdą sytuację do najdrobniejszych szczegółów. Choć potrzeba kontroli czasem ją przytłacza, Agnieszka podkreśla, że w takich momentach staje się silniejsza. Natura daje jej ukojenie i to właśnie z dala od miejskiego hałasu czuje się najlepiej. Jej obecność w programie „Farma” może być źródłem wielu zaskakujących emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Roland Sztejter - 20-latek, który nie zna strachu przed farmą

Roland Sztejter ma 20 lat i pochodzi z miejscowości Wydminy, położonej w Krainie Tysiąca Jezior. Pracuje w branży budowlanej, ale to nie jedyna jego aktywność. To młody artysta z duszą pełną pasji, który interesuje się hip hopem, driftowaniem samochodowym oraz żonglerką. Choć nigdy wcześniej nie miał styczności z rolnictwem, nie zamierza się poddawać. Jak sam twierdzi, jego brak doświadczenia nadrabia sprytem i nieustającą chęcią nauki.

Roland ceni sobie dobrą atmosferę, luz i otwartość. Podczas rywalizacji w programie „Farma” może zaskoczyć strategią i determinacją. Mimo młodego wieku jest gotowy na ciężką pracę i wyzwania, jakie niesie ze sobą życie na farmie.

