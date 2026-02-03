Uczestnicy 5. edycji "Farmy"! Już pierwsze osoby namieszają w programie
28-letnia Agnieszka i 20-letni Roland stają do walki o Złote Widły w 5. edycji programu „Farma”. To pierwsi uczestnicy, a fani są pewni, że w nowej edycji "Farmy" będzie się działo. Ich charaktery, pasje i emocje już teraz przyciągają uwagę. Start show już 16 lutego na Polsacie.
Już 16 lutego 2026 roku na antenie Polsat wystartuje nowa, 5. edycja popularnego reality show „Farma”. Emisja zaplanowana jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, a w piątki o godzinie 19:55 widzowie zobaczą odcinek podsumowujący, czyli „Farma finał tygodnia”. Już znamy uczestników 5. edycji "Farmy"! Pierwsze osoby wywołają niemałe zamieszanie...
Agnieszka Białek pierwszą uczestniczką "Farmy" 5
Agnieszka Białek, 28-letnia mieszkanka Łodzi, to pierwsza uczestniczka 5. edycji reality show „Farma”, którego premiera już 16 lutego 2026 roku na antenie Polsatu. Na co dzień pracuje w magazynie, ale jej pasje sięgają znacznie dalej, bo specjalizuje się w ekstremalnej dyscyplinie sportowej, jaką jest towerrunning. Im więcej schodów do pokonania, tym większa satysfakcja. Agnieszka testuje swoje granice nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.
Opisuje się jako perfekcjonistkę z silnym poczuciem kontroli. Lubi analizować każdą sytuację do najdrobniejszych szczegółów. Choć potrzeba kontroli czasem ją przytłacza, Agnieszka podkreśla, że w takich momentach staje się silniejsza. Natura daje jej ukojenie i to właśnie z dala od miejskiego hałasu czuje się najlepiej. Jej obecność w programie „Farma” może być źródłem wielu zaskakujących emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
Roland Sztejter - 20-latek, który nie zna strachu przed farmą
Roland Sztejter ma 20 lat i pochodzi z miejscowości Wydminy, położonej w Krainie Tysiąca Jezior. Pracuje w branży budowlanej, ale to nie jedyna jego aktywność. To młody artysta z duszą pełną pasji, który interesuje się hip hopem, driftowaniem samochodowym oraz żonglerką. Choć nigdy wcześniej nie miał styczności z rolnictwem, nie zamierza się poddawać. Jak sam twierdzi, jego brak doświadczenia nadrabia sprytem i nieustającą chęcią nauki.
Roland ceni sobie dobrą atmosferę, luz i otwartość. Podczas rywalizacji w programie „Farma” może zaskoczyć strategią i determinacją. Mimo młodego wieku jest gotowy na ciężką pracę i wyzwania, jakie niesie ze sobą życie na farmie.
