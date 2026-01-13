Bronisław Bandyk, znany jako Bandi, oraz Danuta Gołębiewska, znana również jako Danka, zaskoczyli fanów programu „Farma” wspólnym nagraniem w mediach społecznościowych. Chociaż w programie nie przepadali za sobą to dziś połączyli siły i razem zaplanowali coś naprawdę wyjątkowego.

Danka i Bandi z "Farmy" zapraszają na bal charytatywny

Wszystko wskazuje na to, że blisko rok po finale czwartej edycji "Farmy relacja Danki i Bandiego uległa diametralnej zmianie. Okazuje się bowiem, że Bronisław Bandyk Bandi, który wygrał "Farmę" zaprosił Dankę do swojego gospodarstwa agroturystycznego w Lipnicy Wielkiej. To właśnie tam razem planują zorganizować bal charytatywny, który odbędzie się 14 lutego 2026 roku - w walentynki.

Bandi i Danusia opublikowali nagranie, w którym wspólnie ogłosili, że ich relacja się zmieniła. "Bo my się kochamy" ogłosiła Danka.

Teraz się kochamy, najpierw my się trochę nie lubiliśmy, ale teraz się kochamy dodał Bandi.

Gołębiewska zaznaczyła, że choć w programie bywało różnie, nigdy nie miała nic przeciwko Bandiemu.

Bal charytatywny inspirowany klimatem programu „Farma” został zaplanowany na 14 lutego 2026 roku. Danka i Bandi zapowiadają, że uczestnicy balu mogą spodziewać się wielu atrakcji.

To jest bal charytatywny na rzecz chorych dzieci powiedział Bandi z ''Farmy''.

Powrót Farmy. Kiedy rusza nowy sezon i co czeka widzów?

Już 16 lutego 2026 roku widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć premierę 5. edycji programu „Farma”. Nowy sezon ma być najdłuższy z dotychczasowych, z większą liczbą odcinków, nowymi zadaniami i dłuższym pobytem uczestników na farmie.

Piątą edycję poprowadzą dobrze znane fanom programu siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, a do zespołu prowadzących dołączy ponownie Marcelina Zawadzka. Program będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i w serwisie Polsat Box Go.

Zobacz także: