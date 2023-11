Zuzanna Bijoch właśnie wydała książkę "Modelka", w której opisuje sekrety świata wielkiej mody i bezwzględne prawa, które nim rządzą. Zdradza też, jak utrzymać się na światowym topie, a to... wcale nie jest takie łatwe! Jak jej udało się pokonać konkurencję i utrzymać na szczycie? To modelka opowiedziała w rozmowie z magazynem "Flesz".

Zuzanna nie ukrywa, że oprócz szczęścia i urody w tym zawodzie liczy się przede wszystkim wzrost i waga! Czy usłyszała kiedyś, że jest za gruba?

Wagę modelki zawsze weryfikuje kreacja, w której ma wystąpić na wybiegu. Bohaterka mojej książki też wchodzi w każdy sezon szczuplejsza o kilka kilogramów, bo wymiary 90-60-90 często okazują się zbyt obfite. Na światowych wybiegach nikt nie przerabia sukni pod modelkę. Łatwiej jest wymienić dziewczynę na inną, szczuplejszą, więc stres przed przymiarkami jest ogromny. Każda modelka wie, że to, czy wystąpi w danym pokazie, przekłada się na późniejsze kontrakty i zarobki rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Dlatego, kiedy słyszysz, że masz tydzień, żeby "zdrowo" zgubić kilka kilogramów, by pójść w wymarzonym pokazie, zaczyna się szaleńczy pęd do oczekiwanej wagi – przyznaje Zuza.