Udział w "Top Model" był dla wielu dziewczyn okazją do zrobienia niezłej kariery i to nie tylko w modelingu. Niektóre z nich próbują swoich sił jako aktorki albo po prostu celebrytki. Nie dla wszystkich jednak los był pomyślny - Zula W. czyli finalistka pierwszej edycji, była od kilku miesięcy poszukiwana przez policję.

Skąd problemy z prawem? Niedoszła modelka oskarżyła Mariusza Pujszo, że podczas jednego z wyjazdów do Cannes była fotografowana z ukrycia przez różnych mężczyzn. Dziewczyna twierdziła wprost, że fotki były wysyłane do biznesmenów w roli proponowanych dziewczyn do towarzystwa. Pujszo o oszczerstwach powiadomił sąd. Wymiar sprawiedliwości oskarżył Zulę o pomówienie, ale przez wiele miesięcy nie był w stanie jej schwytać. W końcu doszło do zatrzymania.



Do zatrzymania Zuzanny W. doszło w godzinach rannych 5 lutego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej w fitness clubie. W czasie zatrzymania podejrzana nie stawiała oporu. Do czasu przyjazdu policji wytłumaczyliśmy jej, co jest podstawą zatrzymania, przedstawiliśmy list gończy wystawiony przez Wydział Karny Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, jak również treść zarzutu - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Arkadiusz Andała, właściciel biura detektywistycznego.

Zula przebywa obecnie w areszcie, a za przedstawione zarzuty grozi jej nawet do roku pozbawienia wolności.

Co słychać u finalistek "Top Model"?