Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła polskim światem kabaretu, ale i nie tylko. Gwiazdę kabaretu Hrabi żegnają bliscy i przyjaciele ze środowiska artystycznego. Wśród nich znalazła się także Ewa Błachnio, która mówi wprost o tym, że to Kołaczkowska była dla niej mentorką oraz inspiracją.

Joanna Kołaczkowska nie żyje - ta informacja pojawiła się w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku na Facebooku kabaretu Hrabi. Artystka od kilku miesięcy zmagała się z poważną chorobą nowotworową. Odeszła w wieku 59 lat.

W sieci mnóstwo gwiazd publikuje swoje wspomnienia i historie związane z Joanną. Szczególnie wyjątkową podzieliła się także Ewa Błachnio. Pewnego razu jeden z fanów pomylił ją właśnie z Kołaczkowską:

dzisiaj wczesną nocą Saską Kępę obudziło wycie auta… zerwałam się na równe nogi. nie wiedziałam co się dzieje. przerażona w końcu zasnęłam, ale z tego powodu spałam dłużej niż zwykle… obudziła mnie wiadomość, o Twoim odejściu… wbiło mnie w fotel i od kilku godzin mogę nic… nawet nie mogę uwierzyć… pamiętam jak pod Okrąglakiem na Placu Nowym w Krakowie, zostałam „rozpoznana” przez mężczyznę pałaszującego zapiekankę ze szpinakiem. był tak szczęśliwy, że z pełną buzią, wykrzyczył: Boże, to Pani! To naprawdę Pani! uwielbiam Panią, Pani Joanno! nie miał kartki, więc poprosił o autograf na przedramieniu. nie umiałam odmówić jego rozpromienionym oczom. napisałam Joanna Kołaczkowska w cudzysłowie i uśmiech, podziękowałam i poszłam.

wspomina Ewa