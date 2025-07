17 lipca 2025 r. świat polskiego kabaretu pogrążył się w głębokiej żałobie. W wieku 59 lat odeszła Joanna Kołaczkowska – artystka kabaretowa znana z Kabaretu Hrabi, Kabaretu Potem oraz wytwórni A’Yoy. Informację o jej śmierci przekazali członkowie Kabaretu Hrabi. „Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska... Nasza Asia” – czytamy w oficjalnym komunikacie zespołu.

Artystka przez ostatnie miesiące walczyła z chorobą nowotworową. Bliscy z kabaretu Hrabi przekazali: „wyczerpali niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił”. Joanna Kołaczkowska zmarła w otoczeniu rodziny i przyjaciół, pozostawiając po sobie nie tylko pustkę w sercach fanów, ale też jedyną córkę Hanię.

Joanna Kołaczkowska była mamą Hani. Córka była dla niej niezwykle ważna, jednak artystka konsekwentnie chroniła jej prywatność. W rozmowach publicznych niemal nigdy nie poruszała tematu macierzyństwa. Jedyny raz zrobiła wyjątek w wywiadzie z 2018 roku, w którym wyznała:

Mamy bardzo zdrową relację, kiedy coś omawiamy, jesteśmy do bólu poważne. Czasami jest kompletny luz, wygłupiamy się i przerzucamy pomysłami. Uwielbiam to w niej. Rozwijamy każdą śmieszną sytuację i ryczymy z niej potem do łez

mówiła w rozmowie z „Dobrym Czasem”.