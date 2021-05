Zosia Zborowska i Andrzej Wrona zdradzili płeć dziecka! Chłopiec, czy dziewczynka?

Co za niespodzianka! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona są już po ślubie. Na Instagramie gwiazd pojawiło się to samo zdjęcie z uroczystości, która odbyła się niecodzienne we wtorek! W komentarzach posypały się gratulacje od fanów, ale i gwiazd. Zobaczcie więcej! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wzięli ślub Para postanowiła zaskoczyć wszystkich, bowiem wcześniej plotkowano, że ich ślub odbędzie się 17 sierpnia. Aktorka i sportowiec postanowili się pobrać jednak już we wtorek, 13 sierpnia. Na ich Instagramach posypały się gratulacje, także od gwiazd - m.in. Anny Lewandowskiej, Patricii Kazadi, Joanny Koroniewskiej, Mariny, Rafała Zawieruchy czy Basi Kurdej Szatan, która napisała: GRATULACJE !!! ❤️❤️❤️ Samych pięknych wspólnych uniesień na nowej drodze życia Wyświetl ten post na Instagramie. „Moja żona, Zofia” 💁🏼‍♂️👰🏼 #wtorek Post udostępniony przez Andrzej Wrona (@w_kracze) Sie 13, 2019 o 10:24 PDT Zofia Zborowska i Andrzej Wrona - historia miłości O tym, że Zofia i Andrzej są parą dowiedzieliśmy się na przełomie września i października 2018 roku, kiedy to pojawili się razem na ślubie koleżanki w Trójmieście. Poznali się zaś wiosną na Mazurach, gdzie Wrona przebywał na zgrupowaniu. Ich relacja rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Po kilku miesiącach znajomości, w maju 2019 roku, zaręczyli się! Kwestią czasu był więc ślub, który wzięli w tajemnicy przed mediami. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem nowożeńcy nie lubią chwalić się życiem prywatnym w sieci! Zdjęcia ze ślubu Zofii Zborowskiej...