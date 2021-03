Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zostaną rodzicami. Niedługo druga rocznica ślubu. Pamiętacie jak się poznali? 

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona właśnie poinformowali, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Opublikowali w sieci urocze zdjęcie, na którym aktorka zaprezentowała już spory ciążowy brzuszek. Internauci twierdzą, że już dawno podejrzewali, że może być w ciąży, widząc jaka jest radosna. W sierpniu Zofia i Andrzej będą obchodzić swoją drugą rocznicę ślubu, a na świecie pojawi się już maluszek! Pamiętacie początki ich miłości?

Relacja Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej to zdecydowanie nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie można jednak odjąć im tego, że ich miłość była wyjątkowo romantyczna a gdy tylko dali sobie szansę, uczucie zrodziło się bardzo szybko. Dziś są już prawie dwa lata po ślubie i mieszkają w wymarzonym luksusowym domu na warszawskim Żoliborzu. W codzienności towarzyszy im niezastąpiona suczka Wiesia, a niedługo w ich rodzinie pojawi się dziecko. A jak wyglądały ich początki?

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poznali się na imprezie u wspólnych znajomych (u Mai Bohosiewicz) w 2018 roku. Niedługo później pojawili się na weselu u Anny Korcz. Wiadomością, że są razem podzielili się podczas świąt Bożego Narodzenia tego samego roku. Jak wyglądały ich początki? W tych czasach nie powinno nikogo dziwić, że kontaktowali się za pomocą... mediów społecznościowych. To Zosia jako pierwsza odezwała się do przyszłego męża i zapytała czy nie zaangażowałby się w akcję charytatywną. Niedługo później spotkali się na imprezie branżowej, a Andrzej postanowił przedstawić się na żywo:

Zofia Zborowska żartowała również z podobieństw Andrzeja Wrony, do swojego taty, Wiktora Zborowskiego:

Z kolei niedawno w wywiadzie z Izabelą Janachowską, Zofia Zborowska opowiedziała nieco więcej o pierwszych randkach oraz... pierwszym zbliżeniu z mężem:

Na szesnastej randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje. Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka i coś się dzieje, to jest to coś przepięknego - wyznała Zofia