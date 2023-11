Zofia Zborowska jest w ciąży? To pytanie już od kilku dni pojawia się w polskich mediach. Wszystko za sprawą dość zaskakującego komentarza siostry aktorki. Hanna Zborowska-Neves pod jednym z ostatnich zdjęć Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony opublikowała wpis, który wywołał lawinę spekulacji.

Niektóre media i internauci zaczęli podejrzewać, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spodziewają się pierwszego dziecka. Czy para, która zaledwie kilka tygodni temu wzięła ślub rzeczywiście już wkrótce zostanie rodzicami? Jest komentarz aktorki!

Zofia Zborowska podczas relacji na InstaStories zdementowała plotki na swój temat i zapewniła, że nie jest w ciąży! Aktorka przyznała, że wpis jej siostry to po prostu "głupi żart". Żona Andrzeja Wrony przeprosiła swoich fanów za całe zamieszanie, które wywołała Hanna Zborowska-Neves.

Chciałabym Was bardzo przeprosić, tak naprawdę w imieniu mojej siostry, ale w swoim też. Nie lubię takich rzeczy robić, nie lubię takich rzeczy dementować, ale prawda jest taka, że nie jestem w ciąży i to był po prostu głupi żart - nie wiem, co strzeliło Hance do głowy. Jestem na Dąbrowskiej, więc nie robiłabym postu Dąbrowskiej jeżeli byłabym w ciąży. I nie komentowałabym tego w żaden sposób, gdyby nie to, że wszystkie portale o tym napisały i dzwonią do mnie i do Andrzeja. Naszym mamom zaczęto składać gratulacje, tak że taka niefajna sytuacja z tego powstała. Tak że powtórzę po raz ostatni: nie jestem w ciąży - powiedziała Zofia Zborowska.