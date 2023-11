Mama Zofii Zborowskiej, Maria Winiarska, zachwyciła na ślubie córki. Aktorka znana m.in. z "Przyjaciółek" miała na sobie piękną suknię do ziemi z motywem kwiatowym. Otrzymała mnóstwo zapytań o markę kreacji. Dopiero teraz zdradziła zaskakującą historię!

Okazuje się, że kreacja Marii Winiarskiej to połączenie dwóch sukienek, z... H&M! Gwiazda kupiła je (dla siebie i córki) już kilka lat temu, ale nie było okazji do noszenia. Z dwóch krawcowa zrobiła jej jedną, idealną na ślub:

Kochani moi Astronauci! ???? zasypujecie mnie komplementami i pytaniami skąd ta kiecka z wesela... śpieszę z odpowiedzią!! Kupiłam ją...a nawet JE z 7 lat temu w h&m (prawdziwy jedwab do jasnej ciasnej) dla siebie i @hannaneves ale jakos zalegly w szafie ????????‍♀️ Hania nie chciala nosić sukni do ziemi a mnie ewidentnie poniosło kupując suknie na ramiaczkach. Tak. Ona byla na ramiaczkach. To co widzicie to efekt pracy cudownej krawcowej Pani Iwonki (z Wilczej 28) ktora z dwóch sukienek zrobila jedną ????????‍♀️???????????? Chcąc ukryć "pelikany" ???????????? poprosilam Panią Iwonkę o zrobienie innej góry z sukienki Hani. Na wzór przynioslam moją inną ulubioną kiecke. Wyszlo wspaniale :) ot, cała historia ????????‍♀️ podobno to teraz modne..takie przerabianie a nie kupowanie nowych rzeczy...no cóż..może jeszcze zostanę szafiarką..? - napisała Winiarska w sieci (pis. oryginalna).