Emilia Dankwa już jako kilkuletnia dziewczynka rozpoczęła swoją karierę aktorką i zagrała Zosię w kultowym serialu "Rodzinka.pl", który rozśmieszał miliony Polaków. Po zakończeniu przygody z serialem Emilia Dankwa poświęciła czas na naukę i swoją pasję, jaką jest jazda konno. Jakiś czas temu wróciła na ścianki, a w wywiadzie dla Party.pl zdradziła, kto zajmuje się jej finansami. Wygląda to inaczej niż w przypadku Roksany Węgiel?

Emilia Dankwa szczerze o swoich finansach!

Emilia Dankwa podczas rozmowy z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, czy to rodzice zarządzają jej finansami do uzyskania pełnoletniości, jak było to w przypadku Roksany Węgiel. A może Emilia Dankwa miała pełny dostęp do zarobionych pieniędzy. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" wszystko zdradziła i wspomina też o współpracach:

Ja decyzję już podejmuję sama, wiadomo czasem jest potrzebny podpis dorosłego - zaczęła Emila Dankwa i dodała: Mama zawsze przy mnie jest i mnie wspiera, w ogóle moja rodzina, ale mama najczęściej pojawia się na jakichś eventach razem, pomaga nagrywać materiały, ale to nie jest tak, że mnie do czegoś zmusza, czy jeśli ja nie jestem pełnoletnia to ona podejmuje decyzję.

Czy aktorka podobnie, jak Roksana Węgiel dopiero po skończeniu osiemnastu lat otrzyma pełny dostęp do swoich finansów? Serialowa Zosia szczerze odpowiedziała:

Nie powiedziałabym, ponieważ ja już mam tę kontrolę nad pieniędzmi. Rodzice nie bali się tego zrobić, bo ja nie jestem taka szybka do wydawania. - powiedziała wprost Emilia Dankwa.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Emilią Dankwą na temat jej finansów? Rodzice nie obawiali się, że uderzy jej woda sodowa do głowy?

