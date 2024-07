1 z 8

Zosia Ślotała pochwaliła się ciążowym brzuszkiem w kostiumie kąpielowym. Stylistka od kilku dni wypoczywa w Dubaju. Jak widać, Dubaj stał się ostatnio bardzo modnym kierunkiem zimowych wyjazdów wśród gwiazd. To właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich polecieli Anna i Robert Lewandowscy, Piotr Kraśko z rodziną czy Katarzyna Zielińska. Teraz do tego grona dołączyła ciężarna Zosia Ślotała. Modowa ekspertka pokazała swoim fanom na Instagramie piękne zdjęcia z rajskich wakacji. Na jednej z fotografii możemy zobaczyć jaki brzuszek ma Zosia Ślotała w 6. miesiącu ciąży!

Zobaczcie sami piękne zdjęcia Zosi Ślotały z Dubaju! Zwróćcie uwagę na córeczkę stylistki - prawda, że jest urocza!

