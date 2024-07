Riad Haidar - przyszły teść Zosi Ślotały, z zawodu lekarz, ojciec Kamila Haidara (jej narzeczonego i ojca jej dziecka) brał udział w wyborach do Sejmu. Nie dostał się, bo SLD, z ramienia którego kandydował nie dostał się do sejmu. Po przygodzie z polityką została mu za to pełna szafa pięknych garniturów! Zosia wystylizowała bowiem Riada do kampanii wyborczej. Jak to wspomina?

Poszliśmy razem, zrobiliśmy razem zakupy - parę garniturów. Myślę, że mój przyszły teść jest teraz najbardziej reprezentacyjnym lekarzem w Polsce. Ja ubieram, on leczy, Kamil śpiewa. Jesteśmy samowystarczalną rodziną - śmieje się stylistka w rozmowie z Party.pl

Ciekawe, czy za cztery lata te garnitury będą nadal modne :)

