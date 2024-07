Zosia Ślotała i Agnieszka Szulim znowu się przyjaźnią! Te dwie panie kiedyś łączyła bardzo intensywna przyjaźń, a na ich profilach na Instagramie co chwila pojawiały się wspólne fotki. Potem ich relacje znacznie osłabiły się, ale żadna nie podała konkretnej przyczyny. Można jedynie przypuszczać, że chodzi o partnera Agnieszki Szulim, Piotra Woźniaka-Starak i to, że tuż przed związkiem z dziennikarką spotykał się on ze wspólną przyjaciółką prezenterki i Zosi Ślotały, Natalią Klimas. Od niedawna jednak stosunki między prowadzącą "Na językach" a stylistką uległy znacznej poprawie, a panie od nowa zaczęły budować swoją relację. Co ciekawe połączyła je pasja do jogi!

My z Agnieszką się znamy. Bardzo lubimy i szanujemy. Cenimy sobie to, że praca nas nie łączy, tylko znajomość poza nią. Obie trenujemy jogę i to Agnieszka zaraziła mnie tym. Poleciła mi swoją joginkę i od tego się zaczęło. Takie pozytywne wsparcie sportowe - zdradziła nam Zosia Ślotała.

Myśleliście, że ta przyjaźń kiedykolwiek odrodzi się na nowo?

Agnieszka Szulim trenuje jogę

Agnieszka Szulim zaraziła Zosię Ślotałą pasją do jogi

