Tomasz Oświeciński rozstał się z żoną przez zazdrość? Gwiazdor serialu "M jak miłość" i jeden z uczestników programu "Agent" zdradził kulisy swojego małżeństwa w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem w internetowym show "20m2". Tomasz Oświeciński opowiedział o żonie, która jak się okazuje była zazdrosna o jego karierę i sceny, w których musiał pocałować się z koleżanką z planu.

Miałem taką sytuację, że jak miałem pierwsze sceny całowane, to były takie można powiedzieć lekkie awantury no i ona mówi, a co by było gdybym ja się pocałowała z kimś? Ja mówię wiesz, no ja to muszę zrobić, bo jestem jakby aktorem, odgrywam scenę i ja to muszę zrobić. A ona mówi, to więc ja Ci zrobię zdjęcie, że z kim się całuję i Ci wyślę. Tak? To proszę bardzo - zatrzymałem auto i mówię, tam jest pan, podbiegnij i się pocałujcie - A nie z nim to nie, a ja mówię, a ja też nie wybieram - powiedział w programie Łukasza Jakóbiaka.