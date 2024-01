Nie milkną echa wokół afery związanej z zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdaje się, że oliwy do ognia dolała jeszcze bardziej aktywność ich żon w mediach, a w szczególności wypowiedź jednej z nich. Z tej postanowiła zakpić partnerka znanego aktora, Macieja Stuhra. Nieźle jej się oberwało.

Żona Macieja Stuhra uderza w żonę Wąsika

Już chyba do każdego dotarła wypowiedź żony Wąsika, która opowiadała o dramatycznej codzienności, wyznając, że pod nieobecność męża ma problem z domowymi czynnościami. Chociaż u wielu jej słowa wywołały współczucie, szerokie grono osób wyśmiało tę wypowiedź. Pośród tej drugiej grupy znalazła się żona aktora Macieja Stuhra.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr opublikowała w sieci wymowne zdjęcie, a pod nim wbiła niezłą szpilę żonie zatrzymanego polityka.

Trochę politycznie, ale bardziej feministycznie i ludzko. Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze — ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję

Dalej Katarzyna wyznała, że awaria pieca skłoniła ją do pewnych przemyśleń. Uznała, że każda osoba, niezależnie od płci, powinna być zaznajomiona z tak przyziemnymi czynnościami, jak: gotowanie, gospodarowanie finansami czy, jak to określiła, "robienie zwykłych rzeczy, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania". W sieci momentalnie wybuchła afera. Internauci nie mogli przepuścić Katarzynie takiego zachowania, a co poniektórzy stwierdzili, że "lepiej by wyszło, gdyby się nie odzywała".

Żenujący komentarz

Lepiej byłoby z twojej strony, gdybyś milczała, niż wyśmiewała. Troszkę nie przemyślałaś

Wyśmiewanie się z innej kobiety, jakie to szlachetne

Oburzenie nie umknęło jej uwadze, dlatego prędko wydała oświadczenie, w którym próbowała wytłumaczyć swój wpis.

Ludzie, to, że coś jest pretekstem, nie oznacza drwiny. A tym kluczem przekręcałam wczoraj zawór wody do pieca, a nie pozowałam. Wyluzujcie. Jak są zapowietrzone grzejniki, to może oznaczać ubytek wody w instalacji

