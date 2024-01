Karolina Skiba pokazał zdjęcia sprzed kilkunastu lat, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Żona muzyka jest na nich nie do poznania, a największą uwagę przykuwa jej odważna fryzura — mało kto by się na nią zdecydował. Sami zobaczcie!

Karolina Skiba pokazała, jak wyglądała za nim poznała muzyka

Krzysztof i Karolina Skiba stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu ubiegłego roku. Małżeństwo chętnie chwali się swoim szczęściem za pośrednictwem Instagrama, na którym pokazują, jak wygląda ich wspólne życie. Ostatnio Krzysztof Skiba razem z żoną postanowili zwiedzić Wenecję, a na zdjęciach nie szczędzili sobie czułości, ani pocałunków. Teraz żona muzyka postanowiła wrócić wspomnienia do przeszłości i udostępniła zdjęcia sprzed 13 lat, Karolina jest na nich nie do poznania.

Krzysztof i Karolina Skiba Instagram @karoskiba

Żona Krzysztofa Skiby udostępniła na swoim InstaStories zdjęcia sprzed 13 lat. Nie da się ukryć, że Karolina bardzo się zmieniła, a jej styl uległ sporej zmianie.

Stylowa on point — napisała Karolina Skiba.

Karolina Skiba Instagram @karoskiba

Największą uwagę na zdjęciach Karoliny Skiby przykuwa jednak jej fryzura, a dokładnie warkoczyki na całej głowie.

Mielno 13 lat temu — napisała żona Krzysztofa Skiby.

A wam jak się podoba metamorfoza Karoliny Skiby?

Karolina Skiba Instagram @karoskiba