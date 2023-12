Krzysztof i Karolina Skiba wybrali się na romantyczny wyjazd do Wenecji. Na ich Instagramie pojawiło się wiele zdjęć z ich podróży, jednak największą uwagę przykuwały ich czułości na zdjęciach. Na większości z nich para nie szczędzi sobie pocałunków. Sami zobaczcie!

Krzysztof Skiba razem z żoną wybrali się do Wenecji. Spójrzcie na te zdjęcia

Krzysztof i Karolina Skiba powiedzieli sobie "Tak" 19 sierpnia 2023 roku. Para nie ukrywała, że ten dzień był spełnieniem ich marzeń — a teraz chętnie chwalą się swoim szczęściem za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio postanowili wybrać się do Wenecji, a swój pobyt chętnie relacjonowali na swoich profilach. Małżeństwo pochwaliło się zdjęciami z rejsu gondolą oraz z wizyt we włoskich restauracjach. Jednak największą uwagę przykuło to, że para nie szczędzi sobie czułości i pocałunków prawie na każdym zdjęciu.

POCAŁUNKI Z WENECJI! Jak się całować to na całego — napisała Karolina Skiba.

Jak widać, miłość u Krzysztofa i Karoliny Skiby wciąż kwitnie. Internauci również nie mogli przejść obojętnie obok ich romantycznych kadrów. Wygląda na to, że wiele osób mocno trzyma za nich kciuki.

Wyglądacie wspaniale. Dużo zdrowia, i samych radości.

Cudownie i wy jesteście cudowni. Wenecja to miejsce dla takich jak wy

Farciarz i tyle w temacie — piszą internauci.

A wam podoba się relacja z podróży Krzysztofa i Karoliny Skiby do Wenecji? Nie mamy wątpliwości, że uczucie pomiędzy parą jest coraz silniejsze. Małżeństwo zdążyło się już nawet pochwalić swoją świąteczną sesją zdjęciową, na której nie zabrakło również ich psów.

