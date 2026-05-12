Rafał i Magdalena Mroczek przez długi czas ukrywali swój związek przed światem, ale po ślubie wszystko się zmieniło. Od tamtej pory oboje chętnie relacjonują w mediach społecznościowych wspólne życie, dzieląc się najważniejszymi momentami, jak chociażby budowa wymarzonego domu. Ukochana aktora przybyła do odbiorców z kolejną nowiną.

Ważny dzień w życiu Rafała Mroczka i jego żony

Maj znów stał się dla Rafała Mroczka i jego żony Magdaleny momentem, w którym prywatne emocje wygrywają z codziennym biegiem spraw. 11 maja 2026 rano w mediach społecznościowych Magdaleny pojawiła się rocznicowa publikacja: krótkie nagranie z dnia ceremonii sprzed dwóch lat, a pod nim wpis skierowany do męża, w którym podkreśliła, że po dwóch latach małżeństwa nadal ceni wspólne życie i towarzyszenie sobie na co dzień. Zwróciła uwagę na bliskość, przyjaźń i poczucie, że w relacji liczy się nie tylko świętowanie, ale też zwykłe dni oraz te trudniejsze.

2 lata temu powiedzieliśmy sobie „tak”, a dziś jeszcze bardziej wiem, jak bardzo lubię iść przez życie właśnie z Tobą. Bo w życiu razem nigdy nie chodzi tylko o wielkie rzeczy. Tylko o te codzienne: kawę zrobioną rano, spojrzenie kiedy mam gorszy dzień, zrozumienie kiedy życie nagle zmienia plany i obecność, która daje spokój. Dziękuję Ci za wspólne odkrywanie świata, wzrastanie obok siebie i przy Bogu, rozmowy o wszystkim i to poczucie, że jesteś jednocześnie moim mężem, najlepszym przyjacielem i bratnią duszą

Dalej Magdalena podkreśliła, że minione 2 lata małżeństwa tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że znalazła właściwą osobę.

Dziękuję, że jesteś ze mną w każdym momencie - tym pięknym, trudnym, zwykłym i wyjątkowym. I wiesz co? Po tych 2 latach dalej patrzę na nas i myślę: chcę jeszcze więcej takiego życia razem

Na gratulacje i życzenia Mroczkowie wcale nie musieli długo czekać. Fani zasypali ich komentarzami:

Gratulacje Kochani. Życzę Wam szczęścia , zrozumienia i dużo miłości na kolejne lata…

Wszystkiego najlepszego na kolejne lata!

Gratulacje. Błogosławieństwa Bożego na kolejne wspólne lata

W serialu Rafał Mroczek nie ma tyle szczęścia

Rafał Mroczek od lat jest kojarzony z „M jak miłość”, gdzie razem z bratem bliźniakiem Marcinem Mroczkiem grają braci Zduńskich. O ile w życiu prywatnym aktor wiedzie poukładane, spokojne życie u boku ukochanej żony, tak grany przez niego Paweł nie ma tyle szczęścia.

W dobiegającym końca sezonie postać Pawła przechodzi trudne chwile po śmierci serialowej żony Franki, w którą wcielała się Dominika Kachlik. Zduński zupełnie załamał się po stracie ukochanej, a nawet próbował targnąć się na własne życie. Kolejne dramaty bohatera wywołały oburzenie wśród widzów, którzy apelowali nawet do produkcji, by w końcu nieco mu odpuściła.

