Śmierć żony Przemysława Babiarza. Pogrzeb w Przemyślu już 22 listopada

Marzena Babiarz była żoną Przemysława Babiarza, znanego dziennikarza i komentatora sportowego. Ich związek trwał 30 lat i był oparty na głębokiej miłości i wzajemnym szacunku. Para poznała się podczas targów spożywczych, gdzie Przemysław występował jako konferansjer. Od tego momentu byli nierozłączni. Choć dziennikarz rzadko dzielił się swoim życiem prywatnym, nie ukrywał, że żona była jego największym wsparciem.

W jednym z wywiadów Przemysław Babiarz przyznał: „Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu.” Te słowa pokazują, z jaką siłą i nadzieją małżonkowie wspierali się nawzajem w trudnych chwilach.

Szczegóły pogrzebu żony Przemysława Babiarza

Pogrzeb Marzeny Babiarz odbędzie się w sobotę, 22 listopada w Przemyślu. To właśnie w tym mieście, z którego pochodzi Przemysław Babiarz, rodzina i przyjaciele pożegnają ukochaną żonę dziennikarza. Informacja ta została potwierdzona przez redakcję serwisu TVP Sport oraz przez Przemyski Serwis Informacyjny. To ważne miejsce dla dziennikarza, z którym związane są jego korzenie i wspomnienia.

Organizacją ceremonii pogrzebowej zajmuje się Dom Pogrzebowy Hades w Przemyślu. To właśnie ta lokalna instytucja została wskazana jako odpowiedzialna za przygotowanie ostatniego pożegnania Marzeny Babiarz. Po uroczystości żałobnej, ciało żony Przemysława Babiarza zostanie pochowane na Cmentarzu Głównym.

Żona Przemysława Babiarza zmarła po walce z chorobą

Pierwszym źródłem, które poinformowało o śmierci Marzeny Babiarz, był Przemyski Serwis Informacyjny. Opublikowano tam oficjalne kondolencje złożone przez prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Kowalskiego.

Kondolencje po śmierci żony Przemysława Babiarza pojawiły się także na profilach społecznościowych redakcji TVP Sport. Choć Przemysław Babiarz bardzo chronił swoje życie prywatne, w jednym z wywiadów opowiedział o trudnym czasie, gdy jego żona zmagała się z chorobą.

Zobacz także: Przejmujące słowa o żonie Przemysława Babiarza. Trudno powstrzymać łzy