Marzena Babiarz nie żyje. TVP i Przemyśl żegnają zmarłą

TVP składa kondolencje Przemysławowi Babiarzowi. Stacja żegna żonę dziennikarza
Tragiczna wiadomość poruszyła Polskę. 17 listopada 2025 r. zmarła Marzena Babiarz, żona znanego dziennikarza sportowego Przemysława Babiarza. TVP oraz władze Przemyśla przekazały kondolencje pogrążonemu w żałobie komentatorowi.
Marzena Babiarz, żona Przemysława Babiarza, była osobą prywatną, ale jej postać była dobrze znana środowisku dziennikarskiemu jako partnerka jednego z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w Polsce. Marzena i Przemysław poznali się przypadkiem na początku lat 90. podczas targów spożywczych. On prowadził konferansjerkę, ona pracowała przy jednym ze stoisk. To przypadkowe spotkanie przerodziło się w trwałą relację, która już rok później została przypieczętowana małżeństwem. Związek trwał ponad 30 lat. Łączyła ich silna więź, oparta na wzajemnym wsparciu, miłości i głębokiej wierze. Marzena Babiarz stała u boku męża zarówno w chwilach triumfu zawodowego, jak i w momentach największych prób.
Trudne miesiące i świadectwo wiary Przemysława Babiarza
Przemysław Babiarz niejednokrotnie dzielił się publicznie swoimi przeżyciami związanymi z chorobą żony. W trakcie wystąpienia podczas „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” we wrześniu 2024 r. opowiadał o problemach zdrowotnych.
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu
Jak nieoficjalnie podano, Marzena Babiarz zmarła 17 listopada 2025 r. po długiej walce z chorobą. Informacja ta obiegła media 19 listopada 2025 r. późnym wieczorem, poruszając opinię publiczną i środowisko dziennikarskie.
Poruszające kondolencje od TVP i władz Przemyśla
TVP Sport, z którym Przemysław Babiarz jest zawodowo związany od lat, jako pierwsza instytucja publiczna wyraziła żal i współczucie wobec tragedii dziennikarza. Na platformie X (dawniej Twitter) redakcja opublikowała emocjonalny wpis.
Redakcja TVP Sport z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci, Przemku, najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij, proszę, wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni
Szczere wyrazy współczucia napłynęły także z Przemyśla, miasta, z którym Przemysław Babiarz jest szczególnie związany jako Honorowy Obywatel. Prezydent Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski wystosowali oficjalne kondolencje.
Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski
