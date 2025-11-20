Marzena Babiarz, żona Przemysława Babiarza, była osobą prywatną, ale jej postać była dobrze znana środowisku dziennikarskiemu jako partnerka jednego z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w Polsce. Marzena i Przemysław poznali się przypadkiem na początku lat 90. podczas targów spożywczych. On prowadził konferansjerkę, ona pracowała przy jednym ze stoisk. To przypadkowe spotkanie przerodziło się w trwałą relację, która już rok później została przypieczętowana małżeństwem. Związek trwał ponad 30 lat. Łączyła ich silna więź, oparta na wzajemnym wsparciu, miłości i głębokiej wierze. Marzena Babiarz stała u boku męża zarówno w chwilach triumfu zawodowego, jak i w momentach największych prób.

Trudne miesiące i świadectwo wiary Przemysława Babiarza

Przemysław Babiarz niejednokrotnie dzielił się publicznie swoimi przeżyciami związanymi z chorobą żony. W trakcie wystąpienia podczas „VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” we wrześniu 2024 r. opowiadał o problemach zdrowotnych.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu mówił Babiarz.

Jak nieoficjalnie podano, Marzena Babiarz zmarła 17 listopada 2025 r. po długiej walce z chorobą. Informacja ta obiegła media 19 listopada 2025 r. późnym wieczorem, poruszając opinię publiczną i środowisko dziennikarskie.

Marzena Babiarz nie żyje. TVP i Przemyśl żegnają zmarłą Pawel Kibitlewski/REPORTER

Poruszające kondolencje od TVP i władz Przemyśla

TVP Sport, z którym Przemysław Babiarz jest zawodowo związany od lat, jako pierwsza instytucja publiczna wyraziła żal i współczucie wobec tragedii dziennikarza. Na platformie X (dawniej Twitter) redakcja opublikowała emocjonalny wpis.

Redakcja TVP Sport z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci, Przemku, najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij, proszę, wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni czytamy w komunikacie.

Szczere wyrazy współczucia napłynęły także z Przemyśla, miasta, z którym Przemysław Babiarz jest szczególnie związany jako Honorowy Obywatel. Prezydent Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski wystosowali oficjalne kondolencje.

Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski przekazano.

