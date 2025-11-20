Przejmujące słowa o żonie Przemysława Babiarza. Trudno powstrzymać łzy
Anna Popek i Przemysław Babiarz znają się od lat. Niejednokrotnie mieli okazję współpracować ze sobą przy różnego rodzaju telewizyjnych projektach. Nic więc dziwnego, że śmierć żony dziennikarza sportowego wstrząsnęła prezenterką. Przekazała koledze wyrazy współczucia.
W środę wieczorem media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci żony Przemysława Babiarza. Marzena Babiarz odeszła 17 listopada 2025 roku po długotrwałej chorobie. Dopiero w środę, 19 listopada, pojawiły się oficjalne komunikaty o śmierci 62-latki. Informację tę potwierdzili zarówno prezydent Przemyśla, jak i Telewizja Polska. Teraz głos zabrała Anna Popek.
Nie żyje żona Przemysława Babiarza
Wczoraj wieczorem do mediów napłynęły przykre wieści o śmierci Marzeny Babiarz. Żona znanego dziennikarza i komentatora sportowego odeszła w wieku 62 lat w wyniku choroby. Informację przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta Przemyśl, rodzinnego miasta dziennikarza. Tragiczne wieści potwierdziła Telewizja Polska, zamieszczając w sieci kondolencje.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci, Przemku, najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij, proszę wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni
Anna Popek zabrała głos ws. śmierci Marzeny Babiarz
Cała sytuacja mocno poruszyła Annę Popek. Była gwiazda TVP od wielu lat pozostaje w bliskich relacjach zawodowych z Przemysławem Babiarzem - wielokrotnie współpracowali przy różnych edycjach programu rozrywkowego "Wielki Test" emitowanego w TVP1. Dzięki tej współpracy Popek miała też okazję poznać Marzenę Babiarz, dlatego wiadomość o jej odejściu jest dla niej szczególnie bolesna.
Bardzo mi przykro i przekazałam wyrazy współczucia Przemkowi i jego rodzinie. Spotkałyśmy się kiedyś przy okazji produkcji telewizyjnej tych, w których oboje z Przemkiem braliśmy udział. Wiem, jak wrażliwym i dobrym człowiekiem jest Przemek. Bardzo mi przykro, że jego żona zmarła
