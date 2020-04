Żona Pawła Szakiewicza z "Rolnik szuka żony" pokazała wzruszające rodzinne zdjęcia. Najmłodsza Antosia skradnie Wasze serca!

Paweł Szakiewicz i jego żona Martyna pokazali jak spędzają święta wielkanocne. Rodzinna atmosfera udzielająca się nawet ze zdjęć sprawia, że nie sposób się nie uśmiechnąć.

Historia miłości Pawła Szakiewicza jest zawrotna, ponieważ był uczestnikiem 1. edycji "Rolnik szuka żony" jednak relacja, którą umożliwił mu udział w programie nie przetrwała, a prawdziwa miłość czekała na niego bliżej niż mógłby się tego spodziewać. Dziś z Martyną, która była jego sąsiadką, tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują troje dzieci.

Paweł Szakiewicz i Martyna są rodzicami trójki uroczych maluchów. 6-letni Jaś to synek Martyny z poprzedniego związku, Jaś urodził się w 2018 roku a zaledwie 7 miesięcy temu para powitała na świecie córeczkę Antosię. Martyna pochwaliła się w sieci kilkoma rodzinnymi zdjęciami ze świąt. Szakiewiczowie nie stracili pogody ducha mimo tego, że tegoroczne święta przez koronawirusa wyglądają nieco inaczej niż zazwyczaj:

Wiemy, że pewnie większość z Was tak jak my, planowała spędzić ten czas inaczej. Jest jak jest i życzymy Wam w tym czasie radości, spokoju, zdrowia i żebyście wytrwali- tak jak i my staramy się to zrobić. Bądźcie razem ! Ściskamy- całą Naszą 5 ! ❤️❤️❤️❤️ - napisała Martyna